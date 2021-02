Nagydobronyi pofon Ung-vidéken, mezővári pontszerzés Zápszony ellen

Vasárnap a 3. fordulóval folytatódtak a beregszászi járási labdarúgó Téli Kupa B csoportjának küzdelmei. A nagybaktai futballpályán a Mezővári FC a Zápszonyi FC együttesével, a házigazdák pedig a Kígyósi FC csapatával mérték össze erejüket. A megyei Téli Kupa 3. fordulójában a nagyszőlősi Szőlős FC és az Ilosvai Buzsora játszott egymással a csoportelsőségért. A vasárnap rajtoló Ungvári járási Téli Kupa nyitófordulójában óriási pofonba szaladt bele a hosszú kihagyás után visszatérő Nagydobronyi FC, akik Unggesztenyéstől kaptak egy sima hatost.

Míg a nagyszőlősi helyszínen még csak 1. fordulón vannak túl a csapatok, Nagybaktán már a 3. fordulót is lejátszották a B csoport együttesei. A Mezővári FC a kígyósiak legyőzése után most a címvédő zápszonyiakkal mérkőzött meg, akik eddig két döntetlennel még veretlenek, egyben nyeretlenek is maradtak. Első győzelmüket most sem sikerült megszerezniük Martin Lászlóéknak, de továbbra is veretlenek maradtak, mivel a mérkőzés 1:1-es döntetlennel ért véget. Nagybakta és Mezőgecse közös csapata a Beregvidék elleni döntetlen után ezúttal három ponttal gazdagodott, mivel 1:0-ra legyőzték a Kígyósi FC-t. A csoport élén a 4 pontot gyűjtő váriak állnak, jobb gólkülönbségükkel megelőzve a szintén 4 pontos Nagybaktai-Mezőgecsei FC-t. A harmadik helyen a 3 pontos zápszonyiak tartózkodnak a 2 pontos Beregvidéket és az 1 ponttal álló kígyósi együttest megelőzve.

A megyei Téli Kupa 3. fordulójának leggólzáporosabb mérkőzésén a Munkácsi Futball Akadémia 14:0-ra kiütötte a Nevickei Sportiskola csapatát, míg az MFA U17-es és U16-os korosztályának párharca 2:2-es döntetlennel zárult. A Szőlős FC már 2:0-ra is vezetett az Ilosvai Buzsora ellen, de a bajnoki címvédő a 86. percben szépített, a 89. percben pedig sikerült pontot menteniük, így kialakult a 2:2-es végeredmény. A csoport másik mérkőzésen Nagycsongova 2:1-re legyőzte Felsőveresmart csapatát. A Rahói Kárpáti simán verte az Irhóci FC-t (3:0), az Izai FC pedig 5:0-ra kiütötte az Ökörmezei Verhovinát. A Csapi Lokomotív Unggesztenyést győzte le 2:1-re, a Kökényesi FC (Ternovo) pedig a Taracvízi Avangard felett aratott 6:2-es diadalt.

Néhány mérkőzést elhalasztottak ebből a fordulóból is, ilyen volt például a Kincsesi Sólyom és a Minaji U17 összecsapása, a Dombói Kárpáti és a Huszti FC párharca, és az Ungvári Sportiskola U16 mérkőzése az Iványi Kalász ellen.

Az Ungvári járásban hat csapat részvételével rajtolt el a Téli Kupa, ahol az első fordulóban kiütéses vereséget szenvedett Nagydobrony csapata az Unggesztenyési Csillagtól (Linci). Nagyláz együttese gólnélküli döntetlennel kezdett az Ókemencei (Kamjanica) Kamelot ellen, a bajnoki címvédő Kereknyei Olimpik (Koritnyáni) pedig 4:2-re legyőzte az Őrdarmai FC (Sztorozsnica) csapatát.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma