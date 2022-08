NB I: a Fradi kiütötte a Fehérvárt, döntetlen a Kisvárda–Puskás rangadón

A címvédő Ferencváros felforgatott kezdőcsapattal is könnyedén, 4:0-ra legyőzte a MOL Fehérvár FC-t a labdarúgó NB I 3. fordulójában, ezzel egyedüli hibátlanként, egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is vezetik a tabellát. Bár sokáig vezettek a vendégek, a Kisvárda végül 1:1-es döntetlent játszott hazai pályán a Puskás Akadémiával. Fordulatos meccsen döntetlent játszott a Paks a Budapest Honvéd otthonában, a vendégek a 96. percben mentettek pontot, így továbbra is az utolsó helyen állnak a kispestiek.

Az elején a Fradi kicsit hátrébb húzódott, átengedte a területet a fehérváriaknak, majd a játékosok a megszerzett labdát azonnal a vendégvédelem mögé ívelték – Ryan Mmaee ezzel az indítással tudott kilépni már a felezővonaltól, de lövése után Kovács Dániel szögletre mentett. Néhány perccel később már a kapus sem tehetett semmit, Vécsei Bálint lövése után a kapufa tövéről kipattanó labdát nem tudták lefülelni a vendégek, Traoréhoz került, akinek középre adását Carlos Auzqui gólra váltotta. Hátrányban a Vidi megpróbált gyorsítani a játékán, míg a ferencvárosiak nyugodtan adogattak. A Ferencváros az első félidőben meggyőzőbben futballozott, és újabb két gólja (Xavier Mercier, majd Adama Traoré) azt is jelezte, nem lehet különösebb gondja ezen a bajnokin (3:0). A második félidő aztán sok izgalmat már nem tartogatott. A Fradi nem akart, a Vidi nem tudott többet tenni. A lefújás előtti pillanatokban, ugyanúgy, mint az első félidőben, még egy gólt szerzett a hazai csapat, Marquinhos beadása után Boli is betalált a székesfehérváriak kapujába (4:0). A Fradi kiütéses sikerrel hangolhatott az ír Shamrock Rovers elleni budapesti Európa-liga play-off mérkőzésre, míg a Vidinek ilyen játékkal nagyon nehéz dolga lehet az 1. FC Köln elleni Konferencia Liga találkozón.

Ahogy a Mezőkövesd ellen egy hete, ezúttal is meghozhatta volna a hatodik perc a vezető gólt a Kisvárdának, de a Jasir Asani szögletét követő Dominik Kovacic-lövést védte Tóth Balázs. Aztán egy perc múlva Ötvös Bence 17 méteres szabadrúgását is. A másik oldalon ellenben Hindrich Ottó nem tudta hárítani Yoëll van Nieff távoli, megpattanó lövését, így hiába kezdte jobban a meccset a házigazda, a felcsútiak kerültek korán előnybe. Az utolsó negyedórára fordulva fokozta a nyomást a Kisvárda, de továbbra is szervezett vendégcsapattal találta szemben magát. Sorra végezték el a szögleteket a hazaiak, de csak nem akart megszületni az egyenlítő gól, mert Tóth Balázs továbbra is magabiztosan uralta a kapu előtti területet. Egészen a tizenegyedik kisvárdai szögletig, amely meghozta a megérdemelt egyenlítést, így nem szakadtak meg a sorozatok: a Puskás Akadémia kilencedik egymást követő idegenbeli bajnokiján is nyeretlen maradt, a Kisvárda pedig április 9. óta őrzi veretlenségét az NB I-ben. A hazaiaknál végig a pályán volt az alsókerepeci Hej Viktor, aki ezúttal is stabil teljesítményt nyújtott a szabolcsi védelemben.

Nenad Lukics két értékesített tizenegyese után 2:0-ra is vezetett a Honvéd a Paks elleni hazai találkozón, de a vendégek Varga Barnabás duplájával egyenlíteni tudtak. A Honvéd gyorsan magához tért a két kapott gól okozta sokkból, előbb Richie Ennin, majd Zsótér Donát találhatott volna a kapuba, de amit ők elmulasztottak, megtette a saját nevelésű Kerezsi Zalán: a 73. percben gyönyörű lövéssel juttatta ismét előnyhöz csapatát. Nem tartott sokáig az öröm: Makszim Plakuscsenko Osváth Attila ellen elkövetett buta szabálytalanságát kiállítással „honorálta” Karakó Ferenc. Amikor pedig már úgy tűnt, emberhátrányban is kihúzza a Honvéd, jött a drámai befejezés: a hosszabbítás utolsó pillanataiban, a 96. percben Varga Barnabás tizenegyesből egyenlített. A paksiaknál az aknaszlatinai Tamás Olivér ezúttal sem volt a keretben.

NB I, 3. forduló:

Kisvárda FC – Puskás Akadémia 1:1

Budapest Honvéd – Paksi FC 3:3

Ferencvárosi TC – MOL Fehérvár 4:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotó: fradi.hu