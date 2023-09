NB I: az MTK az Újpestet, a Diósgyőr a Debrecent győzte le

A Fehérvár FC a mérkőzés utolsó pillanataiban mentett pontot hazai pályán a ZTE ellen a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójában, míg a Ferencváros Lisztes Krisztián találatával 1-0-ra nyert a Kisvárda ellen. A keleti rangadót a DVTK, míg a fővárosit az MTK nyerte, a Kecskemét pedig hazai pályán kapott ki a Mezőkövesdtől.

Puskás Akadémia FC–Paksi FC 0–2. Néhány perccel az első játékrész vége előtt tizenegyeshez jutott a Paks, a büntetőt pedig Haraszti magabiztosan értékesítette. A második félidőben Könyves szép góljával megduplázták az előnyüket a paksiak. A Paks ezután őrizte az eredményt, míg a Puskás Akadémia csak a 80. perc után próbált nagyobb nyomást helyezni az ellenfélre, de végül még szépítenie sem sikerült.

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 3–1. A félidő derekán átvette az irányítást a Diósgyőr, beszorította ellenfelét és egy elrontott debreceni kontra után megszerezte a vezetést: Lukács beadására Holdampf érkezett és öt méterről a hálóba lőtt. A hazaiak közvetlenül a szünet előtt megduplázták előnyüket: Lukács pöckölte a labdát Pernambucóhoz, aki 12 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. Lukács a két gólpassza után maga is bevehette volna a debreceni kaput, mégis a Loki fölénye érett szépítő góllá: bal oldali beadást követően Bárány szépségdíjas mozdulattal szépített. Az utolsó percben még Acolatse zárta le a mérkőzést, kialakítva a végeredményt. A Loki csapatában végig pályán volt az izsnyétei Kusnyír Erik.

Újpest FC–MTK Budapest 0–2. A lila-fehérek beadásokkal és távoli lövésekkel próbálkoztak, ezek azonban nem okoztak komoly veszélyt. Ami nem sikerült a hazaiaknak, az összejött a vendégeknek, mert Bognár pontos lövése utat talált az újpesti kapuba. Hiába érett a hazai gól, mégis az MTK döntötte el az összecsapást, amihez a kapus Banai nagy hibája is kellett, mert miután Németh lyukat rúgott, ez őt is annyira megzavarta, hogy az MTK csatára végül mégis el tudta mellette vinni a labdát. Az utolsó tíz percben ismét beszorította riválisát az Újpest, amely végül még szépíteni sem tudott, mert Demjén többször is nagyot védett a hajrában. Az MTK együttesében ezúttal is végig játszotta a találkozót az alsókerepeci Hej Viktor.

Fehérvár FC–Zalaegerszegi TE TC 3–3. Az első félidő közepétől fokozta a nyomást a hazai együttes, és egy baloldali sarokrúgást követően a francia Mamoudou Karamoko közelről volt eredményes. A fordulást követően egy pontos centerezés után Yohan Croizet egyenlített. A hazaiak Fiola Attila kiállítása miatt megfogyatkoztak, ennek ellenére újra megszerezték a vezetést. Az emberelőnyben játszó ZTE Sztefanosz Evangelu góljával, majd Josip Spoljaric büntetőjével fordított. Elkeseredetten ment előre az egy pontért a Vidi, és a lefújás előtti pillanatokban a kapus, Senkó Zsombor bizonytalankodása után, Szabó Levente fejesével egyenlített.

Ferencvárosi TC–Kisvárda Master Good 1–0. Nagy fölényben futballozott az FTC az első félidőben, volt olyan időszak, amikor a Kisvárda a saját térfelének közepéig sem tudott kijönni a szorításból. Több helyzet alakult ki a vendégkapu előtt, gólszerzési kísérletekben messze felülmúlta ellenfelét a hazai együttes, amely a 44. percben szerezte meg a vezetést: jobbról érkező szögletnél Lisztes érkezett határozottan a rövid oldalra és felugorva, hat méterről fejelt a kapuba. A Ferencváros nem tudta növelni előnyét, de végül így is megszerezte a három pontot.

Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry 0–2. Kövesdi helyzetekkel ért véget az első félidő, majd indult a második, aztán jött Drazsics, és amikor megkapta a labdát, még egyáltalán nem tűnt gólveszélyesnek a helyzet, ám a támadó a komplett kecskeméti védelmet kicselezve sétált a kapuig, és megszerezte a vezetést. Persze a KTE nem hagyta magát, a házigazda mindent egy lapra feltéve rohamozni kezdett. Ez azzal járt, hogy teljesen kinyílt a védelem, így a felezővonalról meginduló Sztefan Drazsics megszerezhette csapata második gólját. A KTE szépíteni sem tudott, így megszerezte első győzelmét a vendégegyüttes. A Mezőkövesd csapatát erősítő tekeházai Vajda Sándor 64 percet töltött a pályán.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma