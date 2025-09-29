NB I: ferencvárosi győzelem a zöld-fehér rangadón

A magyar labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójának vasárnapi játéknapján az MTK négy gólt szerezve gyűjtötte be a három pontot a Kisvárda ellen, míg a Ferencváros 2-0-ra győzött a Győri ETO otthonában. Továbbra is gödörben az Újpest FC, amely ezúttal hazai pályán játszott 2–2-es döntetlent a Nyíregyháza csapatával.

Az MTK a 15. percben egy bal oldali beadás után Bernardo Matic öngóljával szerzett vezetést. A fővárosi együttes a 31. percben növelte kétgólosra az előnyt: Nagy Krisztián labdavesztése után Bognár István indította a középen kilépő Molnárt, aki a bal alsó sarokba lőtt. Fordulás után Kerezsi is közel került a gólszerzéshez, de az 55. perc végén harminc méteres sprint után a jobb oldali kapufát találta el. Három perccel később aztán a 22 éves szélső is betalált, végképp eldöntve a bajnokit.

A Kisvárda háromgólos hátrányban kitámadott, de Kovács Patrik a 71. percben lefülelt egy átadást, egyből indította Robert Polievkát, aki a tizenhatos vonaláról az üresen maradt kapuba gurított. A kék-fehérek sorozatban harmadik találkozójukat nyerték meg, míg a Kisvárda három, veretlenül lejátszott idegenbeli bajnoki után először kapott ki az idényben vendégként.

Az ETO-FTC rangadón az első negyedórában egyetlen lövés sem találta el a kaput. A Fradi svéd támadója, Jonathan Levi középről, 23 méterről végezhetett el egy szabadrúgást, s ballal védhetetlenül a bal felső sarokba csavart. A vendégek jól védekeztek, ennek is volt köszönhető, hogy a házigazdák első kaput eltaláló lövésére egészen a 40. percig kellett várni, ekkor Vitális életerős próbálkozását Dibusz védte. Az 58. percben beállt a vendégeknél Varga Barnabás és Joseph is, s ezzel újra felélénkült az FTC támadójátéka és mindössze hat perc elteltével Varga egy remek akció végén fejjel be is vette a kaput, megduplázva ezzel a címvédő előnyét. A hazaiak pontatlanul játszottak, a Ferencváros pedig magabiztosan őrizte vezetését és megérdemelten vitte el a három pontot Győrből.

A hazaiak ezzel elvesztették veretlenségüket, eddigi hat meccsükön három-három győzelem és döntetlen volt a mérlegük. A Robbie Keane 40. találkozóján diadalmaskodó FTC a negyedikről a második helyre lépett előre a tabellán.

A szombati játéknapon a ZTE 5-0-ra nyert a Kazincbarcika ellen, a DVTK és a DVSC 0-0-s döntetlent játszott egymással, a Paksi FC pedig fordulatos meccsen 3-2-re győzött hazai pályán a Puskás Akadémia ellen. A forduló nyitó mérkőzésén az Újpest 2–2-re végzett odahaza a Nyíregyházával. A végeredmény már az első félidőben kialakult, amikor a 42. percben Májer góljával egyenlítettek a vendégek.

A 8. forduló eredményei:

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2

Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–0

Diósgyőri VTK–Debreceni VSC 0–0

Paksi FC–Puskás Akadémia 3–2

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4–0

Győri ETO FC–Ferencvárosi TC 0–2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma