NB I: győzelemmel kezdett az Újpest és a Puskás Akadémia

A magyar labdarúgó NB I 1. fordulójának nyitó mérkőzésén az újonc MTK döntetlent játszott a Paksi FC csapata ellen. A másik feljutó, a Diósgyőri VTK 7500 néző előtt szenvedett egygólos vereséget Miskolcon a Puskás Akadémia ellen, az Újpest FC pedig emberhátrányban is győzni tudott a Fehérvár FC vendéglátójaként.

Az MTK a Paks gárdáját látta vendégül az Új Hidegkuti Nándor Stadionban, ahol gólnélküli első félidőt követően a második játékrész elején, a 49. percben jutottak előnyhöz a fővárosi kék-fehérek, miután Németh Krisztián szerzett vezetést (1-0). A 65. percben egyenlíteni tudtak a vendégek, a csereként beálló Böde Dániel találatával (1–1). A rutinos csatár el is dönthette volna a mérkőzést, de a győztes gól ezúttal a lábában maradt. A hajrában úgy próbálkozott mindkét csapat, hogy láthatóan az egy pontot nem szerették volna kiengedni a kezükből, maradt is az 1–1-es végeredmény.

Az Újpest már a 11. percben vezetést szerzett Matija Ljujics találatával a Fehérvár FC vendéglátójaként (1–0). Az alaposan meggyengült székesfehérváriak, akik az előző szezonban is épphogy elkerülték a kiesést, a 34. percben fellélegezhettek: kiállították Csoboth Kevint VAR-vizsgálat után. A felvétel tanúsága szerint az újpesti játékos Kasper Larsen szabályos becsúszása után megtaposta az ellenfél nyújtott lábát. Az Újpest azonban emberhátrányban is meg tudta duplázni az előnyét még a szünet előtt, Luka Mack góljával (2–0). A szünetben kettőt is cseréltek a vendégek, és az egyik frissen beálló, Katona Mátyás, a korábbi újpesti szinte azonnal szépített, mégpedig remek ballábas átlövéssel (2–1). Maradt tehát szinte egy teljes félideje a Fehérvárnak, hogy kihasználja az emberelőnyét, és egyenlítsen. Kodro szépségdíjas találatát követően a 65. percben úgy tűnt, egyenlítenek a vendégek, de a VAR-vizsgálat lest állapított meg. Katona Mátyás a 90. percben még egyenlíthetett volna, de meg tudta őrizni előnyét az Újpest.

Nagy várakozás előzte meg Miskolcon a DVTK visszatérését a labdarúgó NB I-be, a hazai szurkolók viszont szomorúan távoztak, mert a Puskás Akadémia Slagveer korai góljával elvitte a három pontot. Jonathan Levi jól játszott össze Lamin Colley-val, az ő megindulása és passza kellett ahhoz, hogy átjussanak a borsodi védelmen, és az akciót Luciano Slagveer fejezte be góllal a 8. percben. Az első félórában úgy tűnt, az újonc NB II-es a Puskás Akadémia pedig élvonalbeli ritmusban futballozik, a második játékrész elején a DVTK már felvette az első osztály tempóját, tudott gyorsítani a játékán. A játék főleg a Puskás Akadémia térfelén zajlott, de a tizenhatoson belülre már nem igazán jutottak el a házigazdák. A hajrában a kispadról beszálló Gera Dániel egyenlíthetett volna, de Markek Tamás védeni tudta lövését, így maradt az egygólos vendégsiker.

OTP Bank Liga, 1. forduló:

MTK Budapest – Paksi FC 1–1

Diósgyőri VTK – Puskás Akadémia 0–1

Újpest FC – Fehérvár FC 2–1

Vasárnap: Zalaegerszegi TE – Kisvárda FC (20.00, M4 Sport)

Hétfő: Debreceni VSC – Mezőkövesd FC (20.00, M4 Sport)

Szeptember 27-re halasztva: Ferencvárosi TC – Kecskeméti TE

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Dömötör Csaba