Két zöld-fehér együttes is tovább őrzi tavaszi veretlenségi szériáját a magyar labdarúgó OTP Bank Ligában. A 24. forduló pénteki játéknapján pályára lépő Győri ETO FC a kieső helyen álló Debrecennel ikszelt, a Paksi FC pedig kiütéses győzelmet aratott a december óta nyeretlen Újpest FC ellen.

A Győri ETO–Debreceni VSC mérkőzés első félidejében komoly mezőnyfölénybe kerültek a vendégek, a hazaiaknak csupán néhány kontrára futotta az erejükből. A hajdúságiak több ígéretes lehetőségig eljutottak, a játékrész utolsó percében pedig Bárány előtt adódott óriási helyzet, de négy méterről a kapusba fejelte a labdát. A második félidő nagy győri helyzettel kezdődött, ezt követően viszont a Debrecen visszavette az irányítást és több nagy lehetőséget is kidolgozott. A győriek Njie lehetőségét leszámítva teljesen veszélytelenek voltak a vendégek kapujára, egészen a ráadás utolsó percéig, amikor Gavric megnyerhette volna a meccset a hazaiaknak, de lövését Hegyi bravúrral védte, így pontot mentett csapatának. A DVSC pontszámban beérte, így megelőzte a másik kieső helyen álló csapatot, a Kecskemétet, akik vasárnap a Ferencváros vendégeként lépnek pályára.

A másik péntek esti mérkőzésen jól kezdett a Paks, de még tíz perc sem telt el, amikor egy gyors ellentámadásból vezetéshez jutott az Újpest: a baloldalon felfutó Horváth Krisztofer átpasszolt a túloldalra, az üresen érkező Brodic pedig magabiztosan helyezett a kapuba. A hazai csapat a 25. percben Tóth Barna révén egyenlített. A szünet után gyakorlatilag pár perc alatt eldöntötte a mérkőzést a hazai csapat, Tóth, aki csütörtökön töltötte be a harmincadik életévét, előbb Osváth jobb oldali beadása után fejelt a kapuba, majd lábbal is eredményes volt, mesterhármast hozott össze. Nem sokkal később Piscitelli bevédte Mezei szabadrúgását, aztán Tóth Barna megint a kapuba talált közelről, a végén pedig egy megpattanó lövéssel növelte előnyét a Paks, amely 6–1-re kiütötte az egyre mélyebb gödörben lévő lila-fehéreket. Az újpestiek két fordulóval ezelőtt az MTK ellen is nagy kiütésbe szaladtak bele, akkor hazai pályán szenvedtek 1–5-ös vereséget. A bajnokságban utoljára december 8-án tudtak nyerni a fővárosiak, akkor a Debrecen otthonában sikerült egy góllal győzniük. Vesszőfutásuk ellenére még mindig a tabella középmezőnyében, egyelőre a hetedik helyen állnak, három ponttal lemaradva a hatodik helyezett győriektől.

NB I, 24. forduló:

Győri ETO FC–Debreceni VSC 0–0

Paksi FC–Újpest FC 6–1

Vasárnap rendezik:

Fehérvár FC–Diósgyőri VTK

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE

MTK–Nyíregyháza

Puskás Akadémia–ZTE

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: paksifc.hu