NB I: ismét az Újpest legyőzésével lett bajnok a Fradi

Megvédte bajnoki címét a Ferencvárosi TC, amely az ősi rivális Újpest FC legyőzésével négy fordulóval a magyar labdarúgó-bajnokság vége előtt bebiztosította elsőségét. A fővárosi zöld-fehérek ezzel zsinórban negyedszer, történetük során pedig 33. alkalommal lettek az NB I bajnokai. A 29. fordulóban az FTC 2:1-re győzte le a lila-fehéreket, ami egymás után a tízedik sikerük volt az egymás elleni derbiken (az Újpest utoljára 2015 decemberében tudott nyerni).

Mozgalmasan kezdődött a több mint 20 ezer néző előtt rendezett fővárosi derbi, mivel csupán néhány másodperce zajlott a játék, előbb Franck Boli, majd Tokmac Nguen hagyott ki nagy lehetőséget, de a hatodik percben mégis az Újpest szerezte meg a vezetést. Budu Zivzivadze higgadtan értékesítette a Beridze buktatásáért megítélt büntetőt (0:1). A hazaiaknak kellett néhány perc, amíg magukhoz tértek a gyorsan jött vendéggól után, ám a játék fokozatosan áttolódott a lila-fehérek térfelére, és a mezőnyfölény viszonylag hamar góllá érett, húsz perc sem telt el a mérkőzésből, és a Ferencváros egyenlített. A találatot Franck Boli és Tokmac Nguen hozta össze, előbbi hibátlan gólpasszt adott, utóbbi magabiztosan vágta a labdát a kapuba (1:1), sőt az eredményt a Ferencvárosnak még a szünet előtt sikerült megfordítania. A gólt az Eldar Civic sérülése miatt a csapatba kerülő, Soroksárról igazolt Pászka Lóránd készítette elő, az akciót a támadást kísérő Vécsei Bálint fejezte be, a bajnokcsapat két magyar futballista révén szerezte meg a vezetést (2:1).

Ahogy elkezdődött a második félidő, azonnal félbe is szakadt, a ferencvárosi ultrák zöld füstgránátokkal fogadták a csapatokat, a stadionba beszoruló ködfelhő miatt Karakó Ferenc játékvezetőnek néhány percre meg kellett állítania a játékot. Mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, egyik oldalon Yohan Croizet hagyott ki óriási ziccert, a másikon Franck Boli és Aissa Laidouni növelhette volna az előnyt. A kapuban Dibusz Dénesnek és Banai Dávidnak is volt dolga bőven. Ahogy telt az idő, úgy fogyott néhány játékos ereje is, ami olykor kemény, rossz ütemű belépőkben is megmutatkozott, gyakrabban kellett ápolni a futballistákat. Az Újpest ugyan küzdött az egyenlítésért, sőt a hajrában a csereként beálló Stjepan Loncar kiállítása miatt emberelőnyben fejezte be az összecsapást, ám a Ferencváros nem adta ki a kezéből a győzelmet. A hosszabbításban a videóbíró jutott szerephez, Yohan Croizet gólja után percekig nem lehetett tudni, hogy egyenlített-e az Újpest vagy sem, ám végül kezezés miatt nem adták meg a gólt, ami azt jelentette, hogy a Fradi sorozatban tízedik hazai bajnoki mérkőzését is megnyerte az újpestiek ellen. Sztanyiszlav Csercseszov tanítványai négy fordulóval a bajnokság vége előtt lettek aranyérmesek, ami azért is nagy teljesítmény, mivel az orosz tréner egy mentálisan szétesett gárdát vett át az osztrák Peter Stögertől, és az is beszédes adat, hogy a Szerhij Rebrov vezette FTC legutóbb három fordulóval a vége előtt ünnepelhetett.

A 29. forduló eredményei:

MTK – Mezőkövesd 0:4

Kisvárda – Debreceni VSC 1:0

Zalaegerszegi TE – Paks 2:3

MOL Fehérvár – Puskás Akadémia 2:2

Ferencvárosi TC – Újpest FC 2:1

Gyirmót FC – Honvéd 1:1

A bajnokság állása:

1. Ferencvárosi TC 29 51–23 62 2. Kisvárda 29 44–31 49 3. Puskás Akadémia 29 38–30 49 4. Paksi FC 29 69–55 41 5. MOL Fehérvár 29 40–40 40 6. Újpest FC 29 43–41 39 7. Zalaegerszegi TE 29 38–47 39 8. Mezőkövesd 29 34–42 37 9. Debreceni VSC 29 43–45 35 10. Budapest Honvéd 29 45–47 33 11. Gyirmót FC Győr 29 27–42 27 12. MTK Budapest 29 19–48 26

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma