NB I: simán nyert a Fradi és a Kisvárda, otthon kapott ki az Újpest

Az Európa-liga csoportkörre készülő Ferencváros Adama Traoré mesterhármasával 3:1-re megverte hazai pályán a Budapest Honvédot a labdarúgó NB I 5. fordulójában. A Kisvárda szintén 3:1-re múlta felül a MOL Fehérvárt, az Újpest pedig hazai közönség előtt szenvedett 2:3-as vereséget a Paks csapatától. A tabella élén a Kisvárda áll, de a százszázalékos FTC úgy a második két ponttal lemaradva, hogy két meccsel kevesebbet játszott riválisánál. A kiesőhelyeken a Fehérvár és a sereghajtó Újpest osztozik az ötödik játéknap után.

A hazaiak körbelövöldözték a kispesti kaput, majd Adama Traoré lövése már utat talált a hálóba. Lazar Csirkovics válaszolhatott volna, de fejese után néhány centivel elszállt a labda a kapu mellett. A látottak alapján az lett volna reális, ha a Fradi több góllal vezet, de 1:0 állt az eredményjelzőn 45 perc elteltével. A szünetet követő első tíz percben gálát rendezett a Fradi: Adama Traoré volt a főszereplő, előbb Xavier Mercier beíveléséből fejelte a labdát a hálóba, majd Aissa Laidouni és Marquinhos összjátéka után megint csak Adama Traoré érkezett, és mesterhármast szerzett. Húsz perccel a vége előtt a VAR-vizsgálat után a kispestieknek megítélt tizenegyest Zsótér a kapu mellé rúgta. Az sem befolyásolta már az esélyeket, hogy az esetnél Vécsei Bálintot második sárga lappal kiállította a játékvezető. Osztálykülönbség volt a két csapat között, és ez még akkor is igaz, ha a Honvéd szépített a hosszabbításban Herdi Prenga révén a 96. percben.

A Kisvárda Vidi elleni első góljánál Jasmin Mesanovic szöktette Driton Camajt, aki olyan helyzetbe került, amelyet nem szokott elhibázni, míg négy perc múlva Jasir Asani kihasználta, hogy Artem Sabanov rossz ütemben próbálta meg szerelni, beadása után Rafal Makowskinak már igazán könnyű dolga volt a kapuba bólintania a labdát. Mesanovic fejesgóljával a Kisvárda eljutott 3:0-s vezetésig, majd a Vidi büntetőből szépített. A Kisvárda kétgólos győzelmet aratott, aminek tevékeny részese volt a kárpátaljai Hej Viktor, aki végig a pályán volt.

A Paks a mérkőzés elejétől vezetve 3:2-re győzött az Újpest otthonában a labdarúgó NB I 5. fordulójának nyitó találkozóján. A tolnaiak, akik háromgólos előnyben is voltak a találkozón, továbbra is veretlenek, a lila-fehérek pedig nyeretlenül sereghajtók. A DVSC 1:1-es döntetlent játszott a Puskás Akadémiával. A debreceniek gólját Dzsudzsák Balázs szerezte büntetőből, a felcsútiak egyenlítő gólját pedig Zahedi lőtte a 88. percben. Izgalmas és fordulatos találkozón győzött az újonc Kecskeméti TE a Zalaegerszegi TE ellen, így a lilák öt forduló után is veretlenek, és a tabella harmadik helyén állnak. A Mezőkövesd és a Vasas összecsapása 1:1-es döntetlennel ért véget. A kövesdieknél ezúttal is végig játszott, és az együttes egyik legjobbja volt a kárpátaljai Vajda Sándor.

NB I, 5. forduló:

Újpest – Paks 2:3

Mezőkövesd – Vasas 1:1

Kecskemét – Zalaegerszeg 3:1

Debreceni VSC – Puskás Akadémia 1:1

Kisvárda – MOL Fehérvár 3:1

Ferencváros – Budapest Honvéd 3:1

A bajnokság állása:

1. Kisvárda 5 13:7 11 2. Ferencvárosi TC 3 8:1 9 3. Kecskeméti TE 5 6:3 9 4. Paksi FC 4 10:7 8 5. Puskás Akadémia 5 5:4 6 6. Mezőkövesd 5 8:9 5 7. Zalaegerszegi TE 4 4:7 4 8. Budapest Honvéd 5 6:12 4 9. Vasas FC 5 5:6 4 10. Debreceni VSC 5 7:9 4 11. MOL Fehérvár 4 5:9 3 12. Újpest FC 4 4:7 2



Nyitókép: fradi.hu

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma