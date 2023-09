NB I: zöld-fehér győzelmek, élen a Fradi és dobogón a Paksi FC

Két elhalasztott mérkőzést pótoltak a magyar labdarúgó OTP Bank Ligában, mindkettőn hazai siker született: a Paksi FC a Debreceni VSC ellen nyert 2-0-ra, míg a Ferencvárosi TC a Kecskeméti TE együttesét győzte le 1-0-ra. Ezzel a még mindig egy mérkőzéssel kevesebbet játszó címvédő ferencvárosiak a tabella élére ugrottak, a tolnai zöld-fehérek pedig felkapaszkodtak a dobogó harmadik fokára.

Kiegyenlített labdabirtoklási arány mellett támadásban jobbnak bizonyult az első félidőben a Paks, amely viszonylag hamar megszerezte a vezetést Windecker fejes góljával a Debrecen csapata ellen (1-0). A szünet előtti percekben nagyobb nyomást helyezett a hazai kapura a DVSC, de egyenlítenie nem sikerült. Fordulás után megint nagyjából negyedórát kellett várnia a paksi közönségnek, hogy ünnepelhessen: Haraszti remek ütemű indításával Könyves lépett ki és magabiztosan lőtt a hálóba a debreceni kapus mellett (2-0). A folytatásban a DVSC változatlanul nem tudott igazán veszélyes akciókat vezetni, így végül a szépítés sem jött össze a hajdúságiaknak. A tolnai alakulat ezzel megőrizte hibátlan hazai mérlegét, háromból három meccset nyert otthon, míg a DVSC második idegenbeli összecsapását is elveszítette a mostani szezonban. A vendég Loki együttesében ezúttal is végig a pályán volt a hajdú-bihariak védelmének alapembere, az izsnyétei Kusnyír Erik.

A várakozásnak megfelelően a Ferencváros lépett fel támadólag, sok akciót vezetett, helyzeteket is alakított ki, de nem tudta igazán zavarba hozni a szervezetten védekező Kecskemétet. Legfőképpen azért, mert kissé tompán játszott, lassan járatta a labdát. A vendégeknek is volt egy komoly gólszerzési lehetőségük a félidő elején, többnyire azonban az ő térfelükön zajlott a játék. Az FTC a második félidőben is diktálta a tempót, továbbra is sorozatban vezette a támadásait, erőfeszítése a 72. percben hozta meg az eredményét: a sokadik szögletnél balról jött középre a labda, a jól érkező Sigér Dávid pedig öt méterről fejelt a kapuba (1-0). A fővárosi csapat megérdemelten szerezte meg a három pontot, mert sokat tett a gólszerzésért. Az előző bajnokságban egyszer sem tudta legyőzni mostani ellenfelét a címvédő együttes, mostani sikerével viszont a harmadik helyről a tabella élére ugrott. A legutóbb ezüstérmes kecskemétiek a mostani kiírásban nemcsak pontot, de még gólt sem szereztek idegenben.

Eredmények:

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE 1–0

Paksi FC–Debreceni VSC 2–0

A tabella állása (a csapatok neve után a mérkőzéseik száma, a gólarány és a szerzett pontok):

1. Ferencvárosi TC 6 20–8 15 2. MTK Budapest 7 10–5 14 3. Paksi FC 7 12–8 14 4. Diósgyőri VTK 7 14–8 13 5. Debreceni VSC 7 12–10 12 6. Puskás Akadémia 7 12–13 11 7. Újpest FC 7 11–13 11 8. Kecskeméti TE 7 8–8 9 9. Fehérvár FC 7 11–15 5 10. Mezőkövesd 6 7–13 4 11. Kisvárda 7 6–13 4 12. Zalaegerszegi TE 7 9–18 4

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma