NB I: zsinórban tizenharmadszor győzte le a Fradi az Újpestet

A magyar labdarúgó NB I 29. fordulójának záró mérkőzésén az Újpest 3–2-re kikapott hazai pályán a Ferencvárostól. Ezzel kilencpontosra növelte előnyét a címvédő az üldöző kecskemétiek előtt, akik pénteken vereséget szenvedtek odahaza a harmadik helyen álló Paks gárdájától. A kiesőhelyeken továbbra is két fővárosi együttes, a Budapest Honvéd, és a Vasas állnak.

A találkozó első igazi lehetőségeCsoboth Kevin előtt adódott, és úgy tűnt, a gólhoz közelebb a hazaiak állnak, mégis a Ferencváros szerezte meg a vezetést: AmerGojakfelért a támadáshoz, és mesteri lövéssel ragasztott gólt a bal felsőbe. Az Újpest azonban nem roppant össze.A liláknak addig is a bal oldaluk volt aktívabb, Nemanja Antonov és Csoboth Kevin felváltva tört előre, nem volt meglepő, hogy a szünet előtti percekben arról a szélről érkező beadást követően egyenlített a hazai csapat. FernandGouré megtalálta a rést a ferencvárosi védelmen, de Dibusz is kellett hozzá, aki rövidsarokra kapta a lövést.

Csercseszov is érezhette, a hazaiak a jobb oldalukat bontják meg többször, a szünetben Pászka Lóránd helyére Botka Endre érkezett, aki a fordulást követő három-négy percben többször is keményen odalépett a hazaiak szélsőjének, Csobothnak.A fordulás után is többet volt a labda a Ferencváros térfelén, a gólokat mégis a zöldek szerezték. Előbb AmerGojak lemásolta első félidei találatát, majd ezúttal is jött Lisztes Krisztián, aki bebiztosította a vendégek győzelmét (1–3).A két nap múlva tizennyolcadik életévét betöltő támadónak a szünetben való beállása után negyedóra kellett az újabb NB I-es gólhoz, mutatója eddig egészen lenyűgöző, ötödik élvonalbeli mérkőzésén a negyedik találatát szerezte.

A lila-fehér játékosok próbáltak Dibusz Dénes kapujának közelébe férkőzni, és ez sikerült is: a rendes játékidő letelte után Simon Krisztián pimasz góllal szépített, bár ehhez is szükség volt a mostanában a szokásosnál többet hibázó Dibusz és Botka „összjátékára” is (2–3). Az eredmény ezután már nem változott, AmerGojak mesteri duplájával és Lisztes Krisztián villanásával újabb derbit nyert tehát a Fradi, sorozatban immár a tizenharmadikat. Az újpestiek legutóbb 2015. december 12-én győzték le a ferencvárosiakat, tehát már huszonhárom meccse képtelenek nyerni a derbin.

Ezzel a sikerrel a zöld-fehérek nagy lépést tettek a bajnoki cím felé, ha a Kecskemét pénteken este vereséget szenved a Honvéd otthonában, a Fradi szombaton már bajnokként fogadhatja a Kisvárdát.

NB I, 29. forduló:

Újpest FC – Ferencvárosi TC 2–3

A bajnokság állása:

1. Ferencvárosi TC 58–27 60 2. Kecskeméti TE 45–28 51 3. Paksi FC 55–48 47 4. Debreceni VSC 47–38 46 5. Puskás Akadémia 41–38 44 6. Újpest FC 38–50 37 7. Kisvárda 39–44 37 8. Zalaegerszegi TE 33–37 34 9. Mezőkövesd 29–39 32 10. Mol Fehérvár 33–40 30 11. Budapest Honvéd 30–46 29 12. Vasas FC 26–39 23

