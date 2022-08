NB II: ismét betalált a tiszaújhelyi Harsányi István

Győzelmet aratott második hazai mérkőzésén a Pécsi MFC a Mosonmagyaróvár ellen, ezzel három találkozó után továbbra is veretlen Weitner Ádám alakulata a labdarúgó NB II-ben. A pécsiek első gólját a csapat színeiben második találatát szerző Harsányi István lőtte.

A házigazda Pécs kezdett jobban, sőt a tiszaújhelyi Harsányi révén már a harmadik percben kapufát lőtt a PMFC. A hazai fölény a folytatásban is megmaradt, míg a vendégtámadások az utolsó harmadban elhaltak. Az első játékrész felénél jött az első csattanó. Makrai vezethette a labdát a bal szélen, gyönyörűen tálalt a túloldalra Harsányi elé, aki egy átvétel után kilőtte a hosszú alsót, ezzel vezetést szerzett Weitner Ádám alakulata. Sőt, pár perccel később megduplázta előnyét a PMFC. Kissé kisodródott helyzetben vezethette a kapusra a labdát Tóth, de el tudta lőni mellette. A labda a kapufáról kifele pattant, és a visszafutó Czingráber a saját csapata kapujába sodorta be – öngól. A második félidőben próbált magasabb fokozatra kapcsolni a vendégcsapat, de Helesfay könnyedén hárította a próbálkozásokat. Egészen a 76. percig, amikor egy vitatott szituációt követően Nagy Zoárd révén szépített a Mosonmagyaróvár. A meccs hajrájában a csereként beálló Grabant hatalmas bombával növelhette volna a pécsiek előnyét, ám a labda a lécen csattant. Az utolsó percekre is maradt izgalom, de már nem született több találat, a PMFC így megszerezte idénybeli második győzelmét is, a kárpátaljai Harsányi pedig immár kétgólos új csapatában.

Mind a tíz mérkőzést vasárnap rendezték meg a labdarúgó NB II 3. fordulójában. Érdekesség, hogy a játéknap előtt még százszázalékos csapatok közül egyik sem tudott nyerni: a Gyirmót odahaza kapott ki a Békéscsabától, a Soroksár pedig a 96. percben mentett pontot a Csákvár ellen. A Diósgyőr három ponttal tért haza Tiszakécskéről, az MTK pedig kétgólos hátrányt követően öt góllal tömte ki a Dorogot, és átvette a vezetést a tabellán. Négyet vágott az Ajka a Kozármislenynek, az újonc Kazincbarcika pedig már a második győzelmét aratta a bajnokságban.

A Haladás–Győri ETO mérkőzésen az első félidő kifejezetten jó iramú, változatos játékot hozott. A vasiak szereztek vezetést Hursán révén (1:0), de a győriek hamar egyenlítettek Borsos találatával (1:1). A félidő lefújása előtt újabb gól született: Sipos kilőtte a bal felső sarkot (2:1). A szünet után is folytatódott a jó iramú játék, a vendégek mentek előre az egyenlítésért. A hazaiak sem álltak be védekezni, nem ültek rá a vezetésükre. Izgalmas volt a játék, amelyet több kisebb-nagyobb belemenés is tarkított. A Haladás jól játszva megérdemelten győzött a hozzá hasonlóan szintén nyíltan futballozó Győr ellen. A vendégeknél a 79. percben lépett pályára a kárpátaljai Toma György.

Az újonc Kazincbarcika a Budafokot fogadta. A borsodiak korán vezetést szereztek Kállai góljával, az előnyt Pálinkás duplázta meg a hajrában. A Budafok erejéből csak szépítésre futotta, a 2:1-es vereség azt jelenti, hogy a fővárosi csapat továbbra is nyeretlen. A viski Takács Ronald ezúttal csereként sem kapott lehetőséget a vendégek csapatában, ahogy a nagybégányi Gajdos Zsolt is kihagyta a Szeged Szentlőrinc elleni fellépését, ahol kétgólos vereséget szenvedtek a Tisza-partiak.

NB II, 3. forduló:

Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK 1:2

Soroksár SC–Aqvital FC Csákvár 2:2

Szombathelyi Haladás–ETO FC Győr 2:1

Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2:0

MTK Budapest–Dorogi FC 5:2

Gyirmót FC Győr–Békéscsaba 1912 Előre 0:1

Kolorcity Kazincbarcika SC–Budafoki MTE 2:1

Pécsi MFC–Credobus Mosonmagyaróvár 2:1

FC Ajka–HR-Rent Kozármisleny 4:2

BFC Siófok–Nyíregyháza Spartacus FC 1:0

