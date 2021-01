Nem bírt a spanyolokkal a tartalékos magyar válogatott

Az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének 1. csoportjában Spanyolország magabiztos győzelmet aratott a rendkívül tartalékos Magyarország felett. A spanyolok már az első félidőt követően hét góllal vezettek, amiből a találkozó végére nyolc lett (36:28). Ezzel eldőlt, hogy a magyar válogatott Franciaországgal találkozik a legjobb nyolc között, a spanyolok pedig Norvégiával mérkőznek meg.

A magyar válogatott pihentetve legjobbjait, teljes mértékben tartalékosan lépett pályára a csoportelsőségről döntő spanyolok elleni mérkőzésen. Mikler Roland, Bánhidi Bence és Lékai Máté a nevezett keretből is kimaradt, de a további kulcsemberek közül Máthé Dominik, Bodó Richárd és Sipos Adrián is csak a kispadon foglalt helyet az első félidőben. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok ezzel szemben a legjobbjaikkal álltak fel, akikkel nem tudta felvenni a versenyt a tartalékos magyar csapat. Már a mérkőzés elején 4:1-re vezettek a spanyolok. Egy jó szakasza volt az első félidőben a magyar válogatottnak, amikor 7:2 után ötös gólsorozattal, emberelőnyben, három üres kapus találatot is elérve egyenlítettek (7:7). Ezután megint jöttek az eladott labdák, a technikai hibák, és a spanyolok újra elléptek. A gyenge magyar védekezésnek köszönhetően a spanyolok huszonegy gólt lőttek az első harminc percben, így jelentős volt a különbség a szünetben (21:14).

A második játékrész első két gólját a magyar csapat lőtte, de erre héttel válaszoltak a spanyolok, így már tizenkét találat volt a különbség (28:16). Ancsin Gábor tizenhárom perces gólcsendet tört meg, és sikerült valamelyest felzárkózni, így egy 6:1-es sorozattal kilencgólosra olvadt a különbség. A végére már hétre is feljött a magyar válogatott, de a végeredmény sima, 36:28-as spanyol győzelem lett. A csoportelső spanyolok így a norvégokkal, Magyarország pedig a bombaformában játszó, százszázalékos Franciaországgal mérkőzik meg az elődöntőbe jutásért.

A világbajnokság egyik legnagyobb meglepetése, hogy a világ élvonalába tartozó horvát válogatott kiesett, miután tizenkét góllal kiütötte őket a világbajnoki címvédő dán csapat. A csoportból Katar jutott tovább második helyen, a horvátok pedig csupán a negyedik helyen végeztek, mivel Argentína is megelőzte őket. A horvátok mellett a legutóbbi vb-n negyedik németek, az oroszok, a portugálok, a szlovénok, a lengyelek, és Izland csapata sem jutott tovább a negyeddöntőbe.

Férfi kézilabda-világbajnokság, középdöntő:

Spanyolország–Magyarország 36:28

Brazília–Uruguay 37:17

Németország–Lengyelország 23:23

Dánia–Horvátország 38:26

Argentína–Katar 25:26

Bahrein–Japán 25:29

A negyeddöntő párosítása:

Franciaország–Magyarország

Spanyolország–Norvégia

Dánia–Egyiptom

Svédország–Katar

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma