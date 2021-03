Nem jött össze Kijevben a minaji bravúr

Az ukrán labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában a Dinamo Kijevvel találkozott a Minaji FC. A találkozó eredetileg az ungvári Avangard Stadionban került volna megrendezésre, de a kárpátaljai vírushelyzet miatt a kijevi Olimpiai Stadion adott otthont a mérkőzésnek.

A találkozó pályaválasztója hivatalosan a Dinamo Kijev volt, mivel ősszel a kijeviek Bajnokok Ligája szereplése miatt megcserélték a helyszínt. Sajnos, a két Dinamo elleni mérkőzésből a másodikat is idegenben kellett lejátszania Vaszil Kobin együttesének. A minajiak 52 percig jól tartották magukat, és több helyzetet is kidolgoztak a Dinamo kapuja előtt, a kapuban pedig remekelt a korábbi azerbajdzsáni válogatott hálóőr, a csapi Andrij Popovics. Az 52. percben azonban megszerezték a vezetést a kijeviek, Kedziora beadására érkezett Szidorcsuk, aki nem hibázott (1:0). Két perccel később a kárpátaljai csapat dél-afrikai légiósa, Malepe piros lapot kapott, ezzel megnehezítve csapata dolgát a listavezető ellen. Kobin edző ezután kettőt is cserélt, és pályára lépett a rutinos Denisz Kozsanov is. Hiába a minaji cserék, két perc elteltével másodszor is betaláltak a hazaiak, ezúttal De Pena volt eredményes (2:0). A 60. percben az ex-dinamós Artem Milevszkijt Anton Sinder váltotta, a 71. percben pedig a minajiak sportigazgatója, a 37 éves Mihajlo Kopolovec is pályára lépett. A 90. percben a kijeviek még kiharcoltak egy büntetőt, amit Rodrigues értékesített, ezzel beállítva a 3:0-s végeredményt. Összességében helyt állt a kárpátaljai csapat, de a bravúrtól és a pontszerzéstől messze voltak Kobinék. A következő fordulóban a szintén a kiesés ellen harcoló Ingulec ellen javíthatnak az Ung-vidékiek.

A Sahtar Donyeck a Kijevben rendezett városi rangadón 1:0-ra nyert az Olimpik Donyeck ellen, így továbbra is négy pontos távolságból követi az éllovas Dinamo Kijevet. A nyolcadik helyezett Olimpik 17 pontjával alig előzi meg az utolsó helyezett FK Lvivet, a 13 pontos Minaji FC pedig egy pontra van a kiesőhelytől.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 17. forduló:

FK Mariupol–Vorszkla Poltava 0:1

Olimpik Donyeck–Sahtar Donyeck 0:1

Dinamo Kijev–Minaji FC 3:0

Zorja Luhanszk–FK Lviv 4:0

Ingulec Petrove–Kolosz Kovalyivka 0:0

A tabella állása:

Dinamo Kijev 40 p. (36:13) Sahtar Donyeck 36 (36:12) Zorja Luhanszk 32 (31:11) Vorszkla Poltava 28 (24:14) Deszna Csernyihiv 27 (23:14) Kolosz Kovalyivka 23 (21:18) FK Olekszandrija 22 (24:21) Olimpik Donyeck 17 (22:28) FK Mariupol 17 (16:24) Dnyipro-1 15 (22:30) Rukh Lviv 13 (15:27) Ingulec Petrove 13 (15:27) Minaji FC 13 (12:32) FK Lviv 12 (11:37)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma