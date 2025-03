Nemzetek Ligája: hazai pályán is kikapott a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott vasárnap a Puskás Arénában a vendég török csapattól, amely így 6-1-es összesítéssel megnyerte a Nemzetek Ligája élvonalbeli tagságáért rendezett párharcot.

A nemzeti együttes hiába játszott jobban és veszélyesebben bő félórán át, utána a vendégek három perc alatt eldöntötték az oda-visszavágós csatát: előbb Hakan Calhanoglu büntetőből talált be, majd Arda Güler is bevette Dibusz Dénes kapuját. A hajrában Abdülkerim Bardakci állította be a végeredményt.

Marco Rossi tanítványai 13 veretlenül megvívott hazai találkozót követően szenvedtek ismét vereséget saját közönségük előtt. Az olasz szakvezető a kezdőként pályára lépett Dárdai Bence mellett még egy újoncot avatott a becserélt Tóth Alex személyében.

A magyarok legközelebb június 6-án a svéd csapatot fogadják barátságos mérkőzésen.

Nemzetek Ligája, osztályozó az A divízióért, visszavágó:

Magyarország-Törökország 0-3 (0-2)

Puskás Aréna, 55 ezer néző, v.: Felix Zwayer (német)

gólszerzők: Calhanoglu (37., 11-esből), Güler (39.), Bardakci (90.)

sárga lap: Fiola (21.), Dárdai M. (52.), Orbán (59.), Varga (73.), illetve Yüksek (30.), Aktürkoglu (43.), Bardakci (73.)

A párharc győztese: Törökország kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel.

Magyarország:

Dibusz – Fiola (Nego, a szünetben), Orbán, Dárdai M. (Szalai, 60.) – Bolla, Dárdai B. (Nikitscher, a szünetben), Vécsei (Csoboth, 74.), Kerkez – Szoboszlai, Gazdag (Tóth, 60.) – Varga

Törökország:

Cakir – Elmali, Bardakci, Akaydin, Müldür – Yüksek (Özcan, a szünetben), Calhanoglu – Aydin (Gül, 71.), Güler (Kahveci, 64.), Yildiz (Akcicek, 82.) – Aktürkoglu (Yilmaz, 64.)

I. félidő:

36-37. perc: Fiola a nagyon elkésett becsúszásával buktatta a 16-os jobb oldalán Yükseket, a büntetőt Calhanoglu a kapu bal oldalába helyezte a jobbra vetődő Dibusz mellett (0-1).

39. perc: Aktürkoglu passzolt a jobb oldalra Aydinhoz, aki középre adott, Güler pedig 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (0-2).

II. félidő:

90. perc: Yilmaz balról ívelt át a hosszú oldalon üresen álló Bardakcihoz, aki 5 méterről a bal alsó sarokba fejelt (0-3).

A találkozó felvezetéseként a kivetítőkön képekkel és videókkal felidézték a magyar válogatott eddigi ezer összecsapásának legemlékezetesebb pillanatait, amit a közönség hatalmas ovációval fogadott. A hangulatfokozásból nem hiányozhatott az Ismerős Arcok Nélküled című száma, melynek elhangzása során az egyik kapu mögötti lelátón a szurkolók felhúzták Magyarország címerét, a lelátó alsó és felső karéja pedig fehérbe, míg a középső a nemzeti trikolorba borult, miközben az alábbi felirat díszítette a kerítést: „Azt, hogy honnan jössz, soha ne feledd, koronás címer a szíved felett!”

A nemzeti együttes húsz év után állt fel egy testvérpárral a kezdőcsapatában, ugyanis Vincze Ottó és Vincze Gábor 2005-ös szereplését követően ezúttal a védő Dárdai Márton mellett újoncként a középpályás Dárdai Bence is bizalmat kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól, akinek tanítványai nagy lendülettel kezdtek, így a vendégek védekezésre kényszerültek, a félpályát is csak elvétve lépték át. A ramadánra való tekintettel – ebben az időszakban a muszlimok napkeltétől napnyugtáig nem ehetnek és ihatnak – a játékvezető a tizedik percben ivószünetet rendelt el. Ezt követően kiegyenlítetté vált a játék, a törökök elkezdték többet birtokolni a labdát, de a hazai pályán szerzett kétgólos előny birtokában nagy kockázatot nem vállaltak, a támadásaik nem voltak veszélyesek. A magyarok többnyire türelmesen járatták a labdát, keresték a rést az ellenfél védelmén, egy ízben meg is találták, de a kiugró Gazdag ziccerét nagy bravúrral hárította Cakir, nem sokkal később pedig Szoboszlai 23 méteres szabadrúgása a keresztléc felső részét súrolva hagyta el a pályát. A 35. percben próbálkoztak először a törökök, Dibusz védte Güler pontos lövését. Ezt követően viszont három perc alatt „szinte a semmiből” kétgólos előnybe került a vendégcsapat: előbb Fiola rossz ütemű szabálytalanságát kihasználva Calhanoglu értékesítette a jogosan megítélt büntetőt, majd Güler találata tulajdonképpen végleg eldöntötte a párharcot. A teljesen megzavarodott magyar csapat akár még nagyobb hátrányba is kerülhetett volna a szünetig, de a török játékosok rendre célt tévesztettek.

Rossi a szünetben kettős cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely ennek ellenére még mindig nem ocsúdott fel a sokkból, így a második félidőt jobban kezdték a törökök. Az első hazai lehetőségre bő tíz percet kellett várni, amikor a frissen beállt Nego életerős kapáslövését védte Cakir. A magyar csapat ugyan rendezte a sorait, így a rivális rohamai megszűntek, de komoly esélye nem volt a felzárkózásra. A hazai játékosok küzdöttek becsülettel, azonban ebben az időszakban már nem tudták átjátszani az ellenfél védelmét. A magyarok a hajrában sem tudtak újítani, sőt a vendégek a rendes játékidő utolsó percében a kegyelemdöfést is megadták a házigazdáknak, akik kettős vereséggel estek ki a Nemzetek Ligája élvonalából, így 2026 őszén a másodosztályt jelentő B divízióban szerepelnek majd.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor