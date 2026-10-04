Nemzetek Ligája: hétfőn ismét megmérkőzik egymással az ukrán és magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatottnak hétfőn legalább egy pontot szereznie kell az ukrán csapat ellen a szlovákiai Nagyszombatban ahhoz, hogy megőrizze reális esélyét a célként kitűzött feljutásra a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban.

A sérülésektől tizedelt nemzeti együttes ugyan sokat javított a helyzetén Georgia pénteki legyőzésével, de jelenleg továbbra is lépéshátrányban van a csoportot veretlenül vezető északírekkel, illetve az ukránokkal szemben, ezért utóbbitól nem kaphat ki a negyedik fordulóban.

Egy újabb vereség a keleti szomszédtól ugyanis azt eredményezné, hogy három pontra nőne a hátrány a riválissal szemben, amely ráadásul az egymás elleni eredmények miatt kedvezőbb helyzetben lenne későbbi pontazonosság esetén is. Emellett a szigetországiak akár hat ponttal is elhúzhatnának két körrel a vége előtt, amennyiben Belfastban felülmúlják a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó kaukázusi gárdát.

A döntetlennel mindkét csapat öt ponttal várná a novemberi folytatást, de Ukrajna lenne a második az egymás elleni eredményeknek köszönhetően, a magyar diadal viszont azt jelentené, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai legalább a második helyen zárnák ezt a négymeccses sorozatot, Ukrajna hárompontos hátrányba kerülne.

A siker kivívása viszont korántsem ígérkezik egyszerűnek, mivel az olasz szakvezető gondjai tovább szaporodtak, ugyanis a combsérülés miatt hiányzó Varga Barnabás és Sallai Roland, illetve az első találkozón megsérülő Redzic Damir mellett újabb kulcsjátékosa esett ki Kerkez Milos személyében, aki a győztes találatot fejelte az előző meccsen.

Rossi eltiltás miatt nem számíthat a Liverpool bal oldali védőjére, aki Georgia ellen begyűjtötte második sárga lapját a sorozatban.

Ez azért is jelenthet különösen nagy gondot, mert eddig mindhárom összecsapáson ugyanaz a négy játékos alkotta a hátsó alakzatot, Kerkez nélkül viszont felborulhat az a stabilitás, melynek köszönhetően csupán egyetlen gólt kapott a válogatott.

Ugyanakkor az bizakodásra ad okot, hogy a magyarok játékban fikarcnyit sem voltak gyengébbek az ukránoknál a nyitófordulóban elszenvedett 1-0-s vereség alkalmával, így joggal lehet bízni abban, hogy ezúttal is kiegyenlített összecsapás lesz.

Az is bíztató, hogy amíg a magyaroknál a kudarcot döntetlen, majd győzelem követte, addig az ukránok éppen fordított utat jártak be, azaz a budapesti siker után Tbilisziben már csak döntetlenre futotta az erejükből, majd két napja váratlanul nagy, háromgólos különbségű vereségbe szaladtak bele Nagyszombatban, a formájuk tehát lefelé ível.

Ettől függetlenül a magyar győzelemhez elengedhetetlen a gólszerzés, márpedig Varga és Sallai nélkül ezzel gondjai vannak a válogatottnak.

A Nemzetek Ligája B divíziójából a négy csoportelső feljut az élvonalba, az utolsók kiesnek a harmadosztályt jelentő C ligába, míg a második helyezettek a feljutásért, a harmadikok pedig a bennmaradásért játszanak majd osztályozót márciusban. Az Eb-selejtezők decemberi sorsolásán pedig az első kettő a második, az utolsó kettő pedig a harmadik kalapban lesz.

Az NL közvetetten a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának is része, mivel ebből a sorozatból négy-kilenc olyan válogatott szerez majd pótselejtezős helyet, amely a hagyományos selejtezőkön nem végez a 12 csoport első két helyén.

A kontinentális szövetség két helyet biztosít a rendezőknek, de a kvalifikáció során akár mind a négy kivívhatja a részvétel jogát, így a pótselejtezőkön kettő, három, vagy négy fennmaradó helyért lehet majd küzdeni a négy házigazda – Anglia, Wales, Írország, Skócia – hagyományos Eb-selejtezős szereplésének függvényében.

Ennek fényében egyelőre nehéz megjósolni, milyen szereplésre lesz szükség az esetleges második lehetőséghez, de előreláthatólag – sikertelen Eb-selejtező esetén – ennek megszerzésére csoportgyőztesként lehet komoly esély.

A szlovákiai Nagyszombatban hétfőn 20.45-kor a horvát Igor Pajac sípjelére kezdődik az ukrán-magyar találkozó, amelyet az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 4. forduló:

Észak-Írország – Georgia, Belfast 20.45

Ukrajna-MAGYARORSZÁG, Nagyszombat 20.45

A csoport állása:

1. Észak-Írország 3 2 1 – 4-0 7 pont

2. Ukrajna 3 1 1 1 1-3 4

3. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 1-1 4

4. Georgia 3 – 1 2 0-2 1

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 25.):

Georgia – Észak-Írország 0-1 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Ukrajna 0-1 (0-0)

2. forduló (szeptember 28.):

Észak-Írország – MAGYARORSZÁG 0-0

Georgia-Ukrajna 0-0

3. forduló (október 2.):

Ukrajna – Észak-Írország 0-3 (0-2)

MAGYARORSZÁG-Georgia 1-0 (1-0)

A további program:

5. forduló (november 14., szombat):

Georgia-MAGYARORSZÁG, Tbiliszi 18.00

Észak-Írország – Ukrajna, Belfast 20.45

6. forduló (november 17., kedd):

MAGYARORSZÁG – Észak-Írország, Puskás Aréna 20.45

Ukrajna-Georgia, Nagyszombat 20.45

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Varga Jennifer / 24.hu

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