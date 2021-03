Női kézilabda: a magyar válogatott kijutott az olimpiára

A női kézilabda olimpiai selejtező győri csoportjának 2. fordulójában a házigazda Magyarország 31:23-ra legyőzte Szerbiát, így 2008 után újra szerepelhet az olimpiai játékokon. A csoport másik mérkőzésén Oroszország 33:26-ra nyert Kazahsztán ellen, így ők is kvalifikálták magukat a tokiói játékokra.

A szerbek csak az ötödik percben tudtak először betalálni a magyar kapuba, a számukra is sorsdöntő mérkőzésen. Kovacsics Anikó vezérletével 5:2-es előnyre tett szert a magyar válogatott, melyben nagy szerepe volt a stabil védekezésnek is. Bíró Blanka remek védéseinek köszönhetően félidőben már négy góllal vezettek Elek Gábor tanítványai (16:12). A második játékrészben Lukács Viktória biztos kézzel értékesítette helyzeteit, de a másik szélre érkező Schatzl Nadine is jól szállt be. A 45. percben aztán Lukács szinte a felezővonalról dobta előre a labdát Schatzlnak, aki még a levegőből vette be Tomasevics kapuját. Ezzel először duzzadt nyolcra a magyar előny (25:17). Az utolsó percek már valódi örömjátékot hoztak, a végén beálló Janurik Kinga a szerbek hetesét és az ismétlést is megfogta. A meccset végül Háfra kínaiból elért találata zárta le, 31:23-ra nyert Magyarország Szerbia ellen, ezzel a 2008-as pekingi olimpia után ismét ott lehet az ötkarikás játékokon.

A csoport másik mérkőzésén a vártnál jóval nehezebben született meg az orosz győzelem Kazahsztán ellen. Az első játékrész után csupán egy góllal, 17:16-ra vezetett az olimpiai bajnok Oroszország. A második félidőben kicsit rákapcsoltak az oroszok, és 33:26-os győzelmet arattak, így a magyar válogatott után ők is kijutottak a tokiói olimpiára. A 3. fordulóban a csoportelsőségért lép pályára egymás ellen az orosz és a magyar együttes.

A világbajnoki selejtezők 2. fordulójában az ukrán válogatott megszerezte első győzelmét, mivel 14:12-es első félidő után 28:21-re legyőzték Luxemburg válogatottját. A csoport másik mérkőzésén Szlovákia 37:19-re kiütötte Izraelt.

Olimpiai selejtező, 2. forduló:

1. csoport: Svédország–Argentína 34:21

2. csoport: Szerbia–Magyarország 23:31

Oroszország–Kazahsztán 33:26

3. csoport: Norvégia–Románia 29:24

Világbajnoki selejtező, első szakasz, 2. forduló:

1. csoport: Ukrajna–Luxemburg 28:21

Szlovákia–Izrael 37:19

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma