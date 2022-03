Női kézilabda: magyar győzelem Spanyolországban

A magyar női kézilabda-válogatott Európa-bajnoki selejtezőn lépett pályára Spanyolországban, és a hazai kétgólos vereség után idegenben három góllal legyőzte ellenfelét. Ez azt jelenti, hogy Magyarország vezeti csoportját, és pontegyenlőség esetén annak élén végezhet. Ehhez a kvartett két gyengébb erőkből álló együttesét, Portugáliát és Szlovákiát kell legyőzniük Golovin Vlagyimir tanítványainak.

A magyar keretből a hazai meccshez képest hiányzott a kapus, Janurik Kinga és a balátlövő, Háfra Noémi is. A két csapat szerdai első mérkőzéséhez képest nagy fejlődésnek tekinthető, hogy beállóból már a hetedik percben több gólnál (Bordás Réka talált be kétszer is az elején) járt a magyar együttes. A visszarendeződéssel azonban akadt probléma, a spanyolok a könnyen szerzett gólokra is alapozhattak. Ezekkel a találatokkal és egy több mint hatperces magyar gólcsenddel a hazaiak tartották kétgólos előnyüket. A hatékonyabb spanyol fal ellenére is sikerült azonban ledolgozni a hátrányt, és döntetlennel vonultak pihenőre a felek (15:15).

A magyar kapust, Szikora Melindát a 36. percben másodszor is fejbe dobták, ettől viszont csak még jobban felszívta magát a már az első játékrészben is remekül teljesítő hálóőr. Előtte a védekezés és a visszazárások is rendeződtek, összeszedettebben, pontosabban és hatékonyabban kézilabdázott a magyar válogatott. Támadásban a második játékrészben Vámos, Márton Gréta, Kovács Anett, Klujber Katrtin és Tóvizi Petra is fontos gólokat szerzett. Az utolsó tíz percnek hatgólos előnnyel vágtak neki a magyar lányok. A záró négy percre fordulva is öt volt a magyar előny, amiből hármat sikerült is megőrizni a végéig, köszönhetően annak is, hogy a spanyolok az utolsó másodpercekben is ziccert hibáztak, így a végeredmény 27:30 lett. A háromgólos magyar diadal egyúttal azt jelenti, hogy ha a hátralévő két körben a magyar és a spanyol csapat sem hullajt el pontot Szlovákia és Portugália ellen, akkor összesítésben a Golovin-csapat áll majd jobban, és végezhet a csoport élén.

Az ukrán válogatott mérkőzését ezúttal is elhalasztották, így a 4. csoportban csupán a francia-horvát mérkőzést rendezték meg, melyet ismét kiütéssel nyertek a világbajnoki ezüstérmes franciák. A csoportokból az első két helyezett jut tovább az előselejtezőbe.

Női kézilabda Európa-bajnoki selejtező, 4. forduló:

4. csoport:

Franciaország – Horvátország 27:19

Csehország – Ukrajna – elhalasztva

Az állás: 1. Franciaország 8 pont, 2. Ukrajna 2 pont, 3. Horvátország 2 pont, 4. Csehország 0 pont.

5. csoport:

Spanyolország – Magyarország 27:30

Szlovákia – Portugália 21:23

Az állás: 1. Magyarország 6 pont (122:109), 2. Spanyolország 6 pont (113:108), 3. Portugália 4 pont, 4. Szlovákia 0 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma