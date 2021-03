Női kézilabda: simán nyert a magyar válogatott, kikaptak az ukránok

A női kézilabda olimpiai selejtező győri csoportjának 1. fordulójában a házigazda Magyarország 46:19-re legyőzte Kazahsztánt. A csoport másik mérkőzésén Oroszország ötgólos sikert aratott Szerbia ellen (29:24). A csoportból az első két helyezett kvalifikálja magát a tokiói olimpiára. Az ukrán válogatott a világbajnoki selejtezők első szakaszának 1. fordulójában szoros, 31:28-as vereséget szenvedett Szlovákia vendégeként.

A magyar válogatottnak negyedóra után volt sorozatban több jó védekezése is a kazahok ellen, és a gyors lerohanásokból többször meg tudták lepni a vendégeket, különösen Lukács Viktória volt elemében. A kazahok időt kértek, de nem változott érdemben a játék képe, így Elek Gábor megkezdhette a cseréket. Kovács Anett személyében újoncot is avatott a magyar csapat, aki a második félidőben talált be először. Kiss Nikoletta és Háfra Noémi is lendületesen szállt be, és miután sokat javult a magyar gólhatékonyság, a szünetre 12 gólos előnnyel mehettek a hazaiak (20:8). A második félidőben is a magyar csapat irányította a játékot, és huszonhét gólos, 46:19-es győzelmet arattak az első csoportmeccsen. Elek Gábor tanítványai a következő fordulóban az oroszok ellen 29:24-re alulmaradó szerbek ellen lépnek pályára, és győzelem esetén az utolsó találkozó eredményétől függetlenül kijuthatnak az olimpiai játékokra. A selejtezők első fordulójának egyetlen meglepetése, hogy a kontinens egyik legjobb csapata, Norvégia 28:23-as vereséget szenvedett Montenegro válogatottjától.

Az olimpiai selejtező mellett kezdetét vette a világbajnoki selejtezősorozat is, melynek első fordulójában az ukrán válogatott háromgólos vereséget szenvedett Szlovákiában. Az első játékrész után egygólos volt a szlovákok előnye (14:13), amire a második félidőben még rátettek kettőt a házigazdák, így 31:28-as győzelmet arattak. A csoport másik mérkőzésén Izrael 22:18-ra legyőzte Luxemburgot. A csoportból az első két helyezett jut tovább a selejtező második szakaszába. A magyar válogatott, és a többi magasabban jegyzett együttes a második szakaszban csatlakozik a mezőnyhöz.

Női kézilabda, olimpiai selejtező:

1. csoport: Spanyolország–Svédország 28:28

2. csoport: Kazahsztán–Magyarország 19:46

Oroszország–Szerbia 29:24

3. csoport: Norvégia–Montenegro 23:28

Világbajnoki selejtező, első szakasz:

1. csoport: Szlovákia–Ukrajna 31:28

Izrael–Luxemburg 22:18

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma