Kickbox-világbajnokkal csap össze Olekszandr Uszik

Az ukrán profi nehézsúlyú bokszvilágbajnok, Olekszandr Uszik a világ egyik legjobb kickboxolójaként számon tartott holland Rico Verhoevennel lép legközelebb szorítóba – adta hírül a The Ring magazin.

A csata május 23-án lesz Egyiptomban, a gízai piramisok közelében felállítandó szorítóban, a mérkőzés tétje pedig az Uszik által birtokolt vb-övek egyike, vagyis a világbajnoki cím, amelyet az ukrán ökölvívó az egyik legtekintélyesebb profi szervezetnél, a Boksz Világtanácsnál (WBC) őriz.

A 39 éves Uszik, aki amatőrként olimpiai és világbajnoki címet is szerzett, a hivatásosok között eddig 24 meccset vívott, s valamennyit megnyerte, 15-öt kiütéssel.

A 36 esztendős Verhoeven kickboxolóként a legkiválóbbak közé tartozik, viszont eddig csupán egyetlen profi ökölvívó-mérkőzése volt, amelyet KO-val nyert meg.

