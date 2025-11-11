Olekszandr Uszik immár a világ öt leggazdagabb ökölvívója között

A brit GiveMeSport friss listája szerint Olekszandr Uszik, a jelenlegi nehézsúlyú világbajnok felkerült minden idők öt leggazdagabb profi bokszolója közé. A portál becslése alapján Uszik vagyona elérte a 214 millió dollárt, amivel az előkelő ötödik helyet foglalja el a rangsorban.

Az abszolút világbajnok ezzel újabb mérföldkőhöz érkezett karrierjében – nemcsak a ringben, hanem azon kívül is. Mint arról korábban beszámoltunk, Uszik néhány hónappal ezelőtt még „csak” a top 10 leggazdagabb ökölvívó közé tartozott. Azóta azonban a sztármeccsekből, szponzori szerződésekből és médiamegjelenésekből származó bevételei látványosan megnőttek.

A GiveMeSport által közzétett top 10-es lista így alakult:

Floyd Mayweather (USA) – 400 millió dollár

Saúl “Canelo” Álvarez (Mexikó) – 300 millió dollár

George Foreman (USA) – 300 millió dollár

Manny Pacquiao (Fülöp-szigetek) – 220 millió dollár

Olekszandr Uszik (Ukrajna) – 214 millió dollár

Oscar De La Hoya (USA) – 200 millió dollár

Tyson Fury (Egyesült Királyság) – 146 millió dollár

Sugar Ray Leonard (USA) – 120 millió dollár

Lennox Lewis (Egyesült Királyság) – 120 millió dollár

Jake Paul (USA) – 100 millió dollár

Uszik eredménye különösen figyelemre méltó, hiszen ő az egyetlen kelet-európai sportoló, aki bekerült a világ leggazdagabb bokszolói közé.