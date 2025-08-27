Uszik a világ tíz leggazdagabb ökölvívója között

Az abszolút nehézsúlyú világbajnok, Olekszandr Uszik az egyetlen ukrán ökölvívó, aki bekerült a világ történetének leggazdagabb bokszolóit rangsoroló listára – számolt be a GiveMeSport portál.

Uszik a hatodik helyet foglalja el a rangsorban, vagyonát 165 millió dollárra becsülik.

A beszámolók szerint

ezt a sikert főként Tyson Fury felett aratott győzelmei révén érte el, melyek hatalmas bevételt hoztak számára. Érdekesség, hogy Fury maga is előkelő helyet szerzett: a hetedik helyen szerepel.

A lista élén az amerikai Floyd Mayweather áll 400 millió dolláros keresettel. A második helyen George Foreman, a harmadikon pedig Saul „Canelo” Álvarez található. A tizedik helyet a népszerű új-zélandi bokszoló és internetes sztár, Jake Paul zárja 100 millió dolláros bevétellel.

A portál kiemelte:

„A top 10-ben szereplő ökölvívók olyan jelentős vagyonnal rendelkeznek, hogy a legendás nevek, mint Mike Tyson (20 millió dollár) vagy Anthony Joshua (80 millió dollár) nem fértek fel a listára.”

Nyitóképen: Olekszandr Uszik 2025. július 19-én Daniel Dubois ellen


