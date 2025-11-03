Elhunyt a világ legidősebb olimpiai bajnoka

Százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között.

Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából.

Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes.

A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.

A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: Wikimedia Commons)