Elhunyt a világ legidősebb olimpiai bajnoka
Százegy éves korában elhunyt a francia Charles Coste, aki a legidősebb volt az olimpiai bajnokok között.
Halálhírét a francia sportminiszter, Marina Ferrari tette közzé a közösségi médiában. Az ex-kerékpáros múlt csütörtökön távozott az élők sorából.
Coste az 1948-as londoni olimpián a csapat üldözéses versenyben lett aranyérmes.
A tavalyi, párizsi játékok megnyitóján, kerekesszékben ülve vitte az olimpiai lángot.
A sportember Keleti Ágnes januári halála óta volt a legidősebb élő olimpiai bajnok.
Forrás: hirado.hu
(Nyitókép: Wikimedia Commons)