Orosz győzelem Budapesten, kiütéses ukrán vereség Madridban

A labdarúgó Nemzetek Ligájának második fordulójában a magyar és az ukrán nemzeti tizenegy is vereséget szenvedett. A B divízió 3. csoportjában 0:3-as orosz vezetés után támadt fel a magyar csapat, de az egyenlítés már nem jött össze a hősiesen küzdő hazaiaknak. Az A divízió 4. csoportjában szereplő ukrán válogatott nagyon sima 4:0-ás vereséget szenvedett a spanyoloktól. Ez volt a munkácsi Igor Haratyin bemutatkozó meccse a válogatottban, a Ferencváros védekező középpályása 63 percet töltött a pályán.

Az oroszokat már nem lepte meg Marco Rossi taktikája, és gyorsan bizonyították, hogy sokkal magasabb szintet képviselnek, mint a török válogatott. Anton Mirancsuk már a 15. percben vezetést szerzett, kihasználva a magyar védelem bizonytalanságát. A 34. percben Ozdojev megduplázta az orosz előnyt. A második játékrész sem a magyar csapat szájíze szerint alakult, rögtön a 46. percben érkezett az újabb vendégtalálat: Dzjuba fektette el Gulácsit, majd Fernandeshez passzolt, aki higgadtan a kapuba lőtt (0:3). Ezután egy teljesen más mérkőzést láthattak a képernyők előtt ülők: a magyar válogatott mezőnyfölénybe került és kezébe vette az irányítást. Erről tanúskodik a 7:0-ás szögletarány, vagy a 12:6-os kapura lövési mutató és a labdabirtoklás is (57%–43%). A gólok tekintetében sajnos a vendégek kerekedtek felül, bár Sallai a 62. percben szépített, átemelve a kapuson, aztán a csereként beállt Nikolics is betalált a 70. percben Bese fejes passzát követően (2:3). A magyar csapatnak több esélye is volt az egyenlítésre, de gólt már nem tudtak szerezni, így maradt a 2:3-mas végeredmény. A csoport másik mérkőzésén Szerbia és Törökország gól nélküli döntetlent játszott egymással.

Andrij Sevcsenko szövetségi kapitány ezúttal a Fradiban futballozó munkácsi születésű Igor Haratyint is nevezte kezdőcsapatába, bár a középpályás nyilván szebb bemutatkozást képzelt el. A spanyolok egyenesen leiskolázták az ukrán csapatot, akik az első félidőben egyszer találták el a hazaiak kapuját. Sergio Ramos előbb a 3. percben büntetőből volt eredményes, majd a 29. percben egy fejesgóllal növelte kettőre csapata előnyét. A 32. percben Anshu Fati megszerezte a harmadik spanyol gólt. A 84. percben Ferran Torres is betalált, ezzel beállítva a 4:0-s végeredményt. A csoport másik meccsén Svájc 1:1-es döntetlent ért el Németország ellen.

Nemzetek Ligája, 2. forduló:

A divízió, 4. csoport:

Spanyolország – Ukrajna 4:0

Svájc – Németország 1:1

A csoport állása:

1. Spanyolország 4 pont (5:1-es gólkülönbség)

2. Ukrajna 3 pont (2:5)

3. Németország 2 pont (2:2)

4. Svájc 1 pont (2:3)

B divízió, 3. csoport:

Magyarország – Oroszország 2:3

Szerbia – Törökország 0:0

A csoport állása:

1. Oroszország 6 p (6:3)

2. Magyarország 3 (3:3)

3. Törökország 1 (0:1)

4. Szerbia 1 (1:3)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma