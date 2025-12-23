Összegezték a Beregszászi Karácsonyi Labdarúgó-fesztivál – 2025 eredményeit

Értékelték a Beregszászi Karácsonyi Labdarúgó-fesztivál – 2025 tapasztalatait és eredményeit. Az egyeztetésen részt vett Vincze István polgármester-helyettes, valamint a Beregvidék Sportklub vezetőedzője, Roman Ohar.



Erről Babják Zoltán polgármester számolt be hivatalos oldalán december 23-án.

A találkozó során a felek áttekintették az idei torna lebonyolítását, sportszakmai hozadékát, valamint megvitatták a 2026-ra tervezett projekteket. Kiemelt figyelmet kapott a gyermek- és ifjúsági labdarúgás további fejlesztése a beregszászi kistérségben, különös tekintettel az utánpótlás-nevelés megerősítésére és a fiatal tehetségek támogatására.

Az egyeztetés végén Roman Ohar a Beregvidék Sportklub nevében köszönő oklevelet adott át, amellyel elismerését fejezte ki a labdarúgás fejlesztéséhez nyújtott jelentős személyes hozzájárulásért, valamint az utánpótlás folyamatos és következetes támogatásáért.

A résztvevők hangsúlyozták: a közös munka és az önkormányzat, illetve a sportszervezetek együttműködése továbbra is alapvető feltétele annak, hogy Beregszászon és a kistérségben a labdarúgás fejlődése töretlen maradjon.

Kárpátalja.ma