Osztrák Nagydíj: kettős McLaren siker a Red Bull Ringen

Lando Norris nyerte az Osztrák Nagydíjat, miután sikeresen őrizte elsőségét az őt többször támadó csapattárssal, Oscar Piastrival szemben. A dobogó legalsó fokára Charles Leclerc állhatott fel. Max Verstappen már az első körben kiesett.

Az Osztrák Nagydíj rajtát az időmérőt domináló, a pole pozíciót több, mint fél másodperces előnnyel megszerző Lando Norris várta az első helyről, mellőle pedig Charles Lecerc vágott neki a futamnak.

A második sorból a listavezető Oscar Piastri rajtolt, valamint az első ferraris dobogójára hajtó Lewis Hamilton. George Russell indult az ötödik helyről, az idei legjobb időmérőjét teljesítő Liam Lawson pedig a hatodikról.

Max Verstappen a hetedik rajtkockára állhatott fel, a nyolcadikra pedig – a címvédőtől szélárnyékot kapó – Gabriel Bortoleto, pályafutása eddigi legjobb rajthelyéről.

A legjobb tíz közül Andrea Kimi Antonelli és Pierre Gasly várta még a lámpák kialvását – amire a tervezettnél később került sor, Carlos Sainz ugyanis a rajtrácson ragadt, majd miután autója elindult és eljutott a boxig, a Williams motorja ott lángra kapott. A rajtot emiatt csúsztatták 10 perccel.

Az első körben Piastrinak jött ki legjobban a lépés, aki Leclerc-t az első adandó alkalommal maga mögé utasította, de árnyékként tapadt Norrisra is.

Verstappen eközben roppant peches volt, a mögötte érkező Antonelli ugyanis megtorpedózta, az ütközés pedig véget vetett a címvédő és az újonc futamának is. A baleset után pályára küldték a biztonsági autót, több akcióra tehát nem volt lehetőség, így az élen is maradt az eredeti sorrend.

Az újraindítást követően a McLaren versenyzői gyorsan elszakadtak üldözőiktől, Norris azonban nem tudta DRS-távolságon kívülre szorítani Piastrit.

Leclerc lemaradása viszont a kilencedik körben már több, mint három másodperc volt, míg Hamilton őt is további két másodperces lemaradással követte. Russell volt az ötödik, a rajt utáni kavarodást jól kihasználó Alexander Albon a hatodik, majd Pierre Gasly, Bortoleto, Lawson és Fernando Alonso jött.

Norris és Piastri között folyamatosan minimális volt a különbség és feszült a küzdelem, a tizedik körben pedig egy kanyarokon át tartó test-test elleni küzdelem is kezdődött. Ennek során Piastri próbálkozott az előzéssel, Norris viszont őrizte az elsőséget.

A tizenhetedik körben az addig remek pozícióban álló Albon került a kamerák képére, aki kerékcseréje után ismét a boxba hajtott és motorhiba miatt feladta a versenyt – újra.

A kerékcserék során az élen Norris nyitotta, a huszadik körben (miután Piastri ismét támadással próbálkozott és egy ponton jól el is fékezte magát). Piastri négy körrel később cserélt, a folytatásban tehát ő a friss gumik jelentette előnyben bízhatott. Míg Norris a pályaelőnyben (ez öt másodperc volt).

Eközben az üldözők között is „zajlott az élet”, Alonso hosszúra nyújtotta első etapját, miközben Gasly több pozíciót is veszített – a Sauber és a Haas pilótái is leelőzték. Cunoda Juki és Franco Colapinto pedig ütközött a japán elhibázott előzési kísérlete során (a futamot mindketten folytathatták, a Red Bull-os öt másodperces büntetéssel).

Az élen eközben Piastri folyamatosan csökkentette hátrányát. A negyvenedik körben már csak három másodperc volt. Norrisnak volt válasza a csapattárs tempójára, előnyét stabilizálta, majd Piastri egy megcsúszása után a különbség négy másodperc felettire nőtt.

A kerékcserék után három másodperc volt a két versenyző között, ami viszont megnőtt, miután Piastri bekerült a csatázó Cunoda és Colapinto mögé, az argentin pedig leszorította őt a pályáról.

Az ausztrál azonban jó tempót tartott és ismét csökkenteni kezdte a hátrányát az incidenst követően (amiért Colapinto 5 másodperces büntetést kapott), feszült, izgalmas hajrát előrevetítve ezzel.

Hat körrel a leintés előtt Piastri áttörte a két másodperces határt, Norris viszont újra „válaszolt” és stabilizálta ezt a hajrára. Csata nélkül viszont így sem maradtunk, Alonso és Bortoleto ugyanis látványos, test-test elleni küzdelmet vívott a hetedik helyért az utolsó két körben (egyébként épp, miközben a McLaren pilótái lekörözték őket).

Ezt a csatát a védekező Alonso nyerte, a nagydíjat pedig Norris, aki tehát győzelemmel vágott vissza a kanadai baki után, és csökkentette lemaradását a bajnokságban Piastrival szemben.

Az ausztrál másodikként ért célba, a dobogó legalsó fokára pedig Leclerc állhatott fel. Hamilton negyedikként ért célba, Russell pedig ötödik lett. A hatodik helyen, idei legjobbját hozva Lawson futott be, akinek a döcögős kezdés után nagy szüksége volt egy ilyen eredményre.

Alonso hetedik lett, Bortoleto nyolcadik (megszerezve első F1-es pontjait), majd Nico Hülkenberg és Esteban Ocon jött még a pontzónában. Folytatás a jövő héten Silverstone-ban!

Az Osztrák Nagydíj végeredménye:

Versenyző Csapat Idő 1. Lando Norris McLaren-Mercedes 2. Oscar Piastri McLaren-Mercedes +02,695 3. Charles Leclerc Ferrari +19,820 4. Lewis Hamilton Ferrari +29,020 5. George Russell Mercedes +1 p 02,396 6. Liam Lawson Racing Bulls-Honda-RBPT +1 p 07,754 7. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +1 kör 8. Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +1 kör 9. Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari +1 kör 10. Esteban Ocon Haas-Ferrari +1 kör 11. Oliver Bearman Haas-Ferrari +1 kör 12. Isack Hadjar Racing Bulls-Honda-RBPT +1 kör 13. Pierre Gasly Alpine-Renault +1 kör 14. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1 kör 15. Franco Colapinto Alpine-Renault +1 kör 16. Cunoda Juki Red Bull-Honda-RBPT +2 kör 17. Alexander Albon Williams-Mercedes kiesett 18. Max Verstappen Red Bull-Honda-RBPT kiesett 19. Andrea Kimi Antonelli Mercedes kiesett 20. Carlos Sainz Williams-Mercedes nem indult

Forrás: m4sport.hu