Portugál henger Ronaldo nélkül, francia és angol győzelem idegenben

A labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának a 3. csoportjában a Cristiano Ronaldot nélkülöző címvédő és Európa-bajnok portugál válogatott 4:1-es eredménnyel küldte padlóra a világbajnoki ezüstérmes Horvátországot. A csoport másik meccsén a franciák Kylian Mbappé góljával 1:0-ra győztek Svédországban. A 2. csoportban az Izland–Anglia mérkőzésen a 90. perc után jöttek az izgalmak: mindkét csapat kapott egy-egy büntetőt, de az angolokkal ellentétben a hazaiak elhibázták a lehetőséget.

A Cristiano Ronaldo nélkül felálló portugál csapat tíz perc alatt hét nagy helyzetet is kialakított, de a Dinamo Zagreb kapusa, Dominik Livakovic jó formában védett, és a kapufa is a horvátokat segítette. A 41. percben Joao Cancelo távoli lövésénél már az addig remekül védő hálóőr is tehetetlen volt (1:0). Az 58. percben Guerreiro passza után Jota volt eredményes (2:0). A harmadik gólban már a horvát kapus is benne volt, a labda Joao Félix lövése után róla pattant be. A horvátok a 91. percben megszerezték a becsületgólt, Bruno Petkovic talált be a portugál kapuba. André Silva a 94. percben egy szöglet után kotorta be a labdát, a portugálok 25. lövéséből kialakította a 4:1-es végeredményt. A Modricot és Rakiticet nélkülöző horvátoknak nagyot kell javulniuk a franciák ellen, ha meg szeretnék őrizni az A divíziós tagságukat.

A francia válogatott Mbappé 41. percben szerzett góljával nyert Svédországban, és még az is belefért a világbajnoki címvédőnek, hogy Griezmann büntetőt hibázott a 95. percben.

Az Izland–Anglia mérkőzés legizgalmasabb pillanatai a 90. perc után következtek: Raheem Sterling lövését kézzel védte egy hazai hátvéd, a szélső értékesítette is a büntetőt a 91. percben. Egy perccel később Joe Gomez összehozott egy tizenegyest a hazaiak javára, de Birkir Bjarnason jóval a kapu fölé lőtte a labdát a 93. percben. Ezzel maradt a 0:1-es végeredmény.

A B divízió 3. csoportjában vasárnap este Magyarország Oroszországot fogadja a Puskás Arénában, Ukrajna pedig Spanyolországban lép pályára az A divízió 4. csoportjának második fordulójában.

Nemzetek Ligája, A divízió:

2. csoport:

Izland–Anglia 0:1

Dánia–Belgium 0:2

3. csoport:

Portugália–Horvátország 4:1

Svédország–Franciaország 0:1

C divízió:

1. csoport:

Azerbajdzsán–Luxemburg 1:2

Ciprus–Montenegro 0:2

2. csoport:

Észak-Macedónia–Örményország 2:1

Észtország–Grúzia 0:1

D divízió:

2. csoport:

Gibraltár–San Marino 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma