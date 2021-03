Pozitív vírusteszt miatt Lengyelországban rekedt négy ukrán atléta

A vasárnap zárult toruni fedett pályás atlétikai Európa-bajnokságot követően többen is lengyelországi karanténba kerültek, mivel koronavírustesztjük pozitív lett.

Az insidethegames.biz beszámolója szerint Lengyelországban rekedt négy ukrán atléta, közülük hárman is az Eb-n ötödikként végzett 4×400 méteres női váltó tagjai voltak. A francia csapat két – nem versenyző – tagja szintén karanténba kényszerült, míg Nagy-Britannia teljes, 41 fős atlétaválogatottjára odahaza várt tíz napig tartó teljes elszigetelés, mivel a küldöttség egyik tagját megbetegítette a vírus.



Az íreknél is hazaérkezésük után kellett egészségvédelmi intézkedéseket életbe léptetni, mivel – az Athletics Ireland közleménye szerint – “a csapat egyik tagja visszatérve Torunból pozitív PCR-tesztet adott március 11-én reggel”.



Az Eb-t azzal együtt övezték megbetegedések, hogy a kontinensviadal minden szereplőjének negatív vizsgálati eredményt kellett bemutatnia Lengyelországba és Torunba érkezve, s az Európa-bajnokság helyszínén is további teszteknek kellett alávetniük magukat.



A pandémiával kapcsolatos fejlemények közvetlenül érintették a vendéglátókat is: a lengyel férfi 4×400 méteres váltónak pozitív eset miatt vissza kellett lépnie a rajttól, a női 60 méteren címvédő Ewa Swoboda pedig közvetlenül az Eb előtt adott pozitív vírustesztje miatt kényszerült kihagyni a hazai Európa-bajnokságot.

Forrás: MTI