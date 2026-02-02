Premier League – A 94. percben szerzett góllal nyert a Manchester United

A Manchester United házigazdaként 3-2-re nyert a Fulham ellen az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának vasárnapi játéknapján.

A győztes gólt a szlovén Benjamin Sesko lőtte a 94. percben. Csapata már hét bajnoki óta veretlen, ilyen sorozata legutóbb négy évvel ezelőtt, 2022 februárjában volt.

Premier League, 24. forduló:

Aston Villa-Brentford 0-1 (0-1)

Manchester United-Fulham 3-2 (1-0)

Nottingham Forest-Crystal Palace 1-1 (1-1)

szombaton játszották:

Liverpool FC-Newcastle United 4-1 (2-1)

Chelsea-West Ham United 3-2 (0-2)

Wolverhampton Wanderers-Bournemouth 0-2 (0-1)

Leeds United-Arsenal 0-4 (0-2)

Brighton-Everton 1-1 (0-0)

később:

Tottenham Hotspur-Manchester City 17.30

hétfőn játsszák:

Sunderland-Burnley 21.00

Forrás: MTI

Fotó: Manchester United