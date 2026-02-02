Premier League – A 94. percben szerzett góllal nyert a Manchester United
A Manchester United házigazdaként 3-2-re nyert a Fulham ellen az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójának vasárnapi játéknapján.
A győztes gólt a szlovén Benjamin Sesko lőtte a 94. percben. Csapata már hét bajnoki óta veretlen, ilyen sorozata legutóbb négy évvel ezelőtt, 2022 februárjában volt.
Premier League, 24. forduló:
Aston Villa-Brentford 0-1 (0-1)
Manchester United-Fulham 3-2 (1-0)
Nottingham Forest-Crystal Palace 1-1 (1-1)
szombaton játszották:
Liverpool FC-Newcastle United 4-1 (2-1)
Chelsea-West Ham United 3-2 (0-2)
Wolverhampton Wanderers-Bournemouth 0-2 (0-1)
Leeds United-Arsenal 0-4 (0-2)
Brighton-Everton 1-1 (0-0)
később:
Tottenham Hotspur-Manchester City 17.30
hétfőn játsszák:
Sunderland-Burnley 21.00
Forrás: MTI
Fotó: Manchester United