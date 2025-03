Rajtol a 2025 F1-es bajnokság

A Forma–1 rajongói számára nemcsak március 15-én, hanem az egész hétvégén lesz „Talpra magyar”: az év első nagydíjhétvégéjéhez korán kell kelnünk!

Elérkezett hát a pillanat, ezen a héten útjára indul a 2025. évi Forma–1-es világbajnokság. Az idén a fennállása 75. évét ünneplő sorozat az elmúlt évekkel ellentétben nem Bahreinben, hanem Ausztráliában tartja az első versenyét. Melbourne legutóbb 2019-ben nyitott F1-es idényt. A mezőny ugyan 2020-ban is elutazott a déli kontinensre év elején, ám a koronavírus-járvány miatt végül az utolsó pillanatban lefújták a nagydíjhétvégét, és kezdetét vette a több hónapos szünet, amit végül ausztriai szezonnyitóval törtek meg. Azóta minden évben Bahrein volt az év első versenyének helyszíne.

Magyarország és Ausztrália között 10 óra az időeltolódás, ami azt jelenti, hogy aki élőben akarja követni az eseményeket, annak kicsit át kell ütemeznie az életritmusát, és hasznát fogja venni egy vekkernek is. Pénteken az első szabadedzés magyar idő szerint 2 óra 30 perckor kezdődik, de a második is 6 órakor. A szombati időmérő edzés is 6 órakor rajtol, míg a vasárnapi verseny hajnali 5-kor.

Az F1-es Ausztrál Nagydíj eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti, aki viszont a hajnali közvetítésekről lemarad, az az ismétlésekkel pótolhat. Emellett a szintén most rajtoló Forma–2 és Forma–3 is szerepelni fog a programban.

Az F1-es Ausztrál Nagydíj menetrendje:

péntek

2:30: 1. szabadedzés (2:25, M4 Sport, élő)

6:00: 2. szabadedzés (5:55, M4 Sport, élő)

szombat

2:30: 3. szabadedzés (2:25, M4 Sport, élő)

6:00: időmérő edzés (5:30, M4 Sport, élő)

12:25: az időmérő edzés ismétlése, M4 Sport

vasárnap

5:00: verseny (4:30, M4 Sport, élő)

10:08: a verseny ismétlése, M4 Sport

Forrás: m4sport.hu

Kép: Korábbi felvétel.