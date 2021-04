Rangadót nyert az Ungvári FC, gólzáporos kiütések a kupában

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 19. fordulójában feljutási rangadót nyert az Ungvári FC, akik a közvetlen rivális Pogyillja Hmelnickijt győzték le 3:1-re, az ungvári Avangard Stadionban. A Megyei Kupa 1. körének visszavágóin gólzáporos kiütések születtek: a Szőlős FC 4:0-ra nyert Nagybocskón, az Ilosvai Buzsora 4:2-es győzelmet aratott Nagycsongován, az Irhóci FC 8:1-re kiütötte Nevickét, az Iványi Kalász pedig Úrmező csapatát tömte ki öt góllal.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az előző fordulóban nagy pofonba szaladt bele az Ungvári FC, ami nem volt túl jó előjel a nagy rivális Pogyillja elleni mérkőzés előtt. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a vendégek pedig úgy tűnt, előnnyel mehetnek szünetre, miután a 45. percben Prikna megszerezte a vezetést (0:1). A középkezdés utáni ungvári akcióra még épp volt idő, és a hazai csapat ezt ki is használta: a vendégek védője kézzel ért a labdához, amiért büntetőt kapott a kárpátaljai együttes, amit Viktor Rjasko higgadtan értékesített (1:1). A második játékrész közepén ismét tizenegyest kapott az Ung-parti csapat, miután Pukánicsot buktatták a tizenhatoson belül. Ezt a büntetőt is magabiztosan belőtte Rjasko, így sikerült fordítania (2:1). A találkozó hajrájában még a csapatkapitány, Pukánics Adrián is betalált, amivel beállította a 3:1-es végeredményt. Az Ungvári FC 41 pontjával vezeti a tabellát, de csupán 3-3 ponttal van lemaradva a két üldöző, a Pogyillja, és az Obolony-2 otthonában vereséget szenvedő Kárpáti Halics, a sorozatban négy döntetlent játszó Dinaz Visgorodnak pedig 35 pontja van. A következő fordulóban kimenős lesz az ungvári együttes, azután pedig a tizedik helyezett Csernyihivhez látogatnak Pukánicsék.

A Megyei Kupa 1. fordulójának visszavágóin több kiütéses eredmény is született. Az Irhóci FC könnyedén lépett át a Nevickei Sportiskola csapatán, és 8:1-re kitömték ellenfelüket. A nagyszőlősi JJ Club győzelemmel hangolt a Beregszászi járási Téli Kupa döntőjére – ahol csütörtökön a beregszászi Beregvidékkel találkoznak – miután 4:3-ra legyőzték a Taracvízi Avangardot, így bejutottak a következő körbe. A Szőlős FC 0:0-s első félidőt követően 4:0-ra verte idegenben a Nagybocskói Jalinkát, ezzel sima kettős győzelemmel jutottak a következő körbe. A Técsői FC az idegenbeli 1:1-et követően hazai pályán 3:1-es vereséget szenvedett a Rahói Kárpátitól, így kiestek a kupából.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 19. forduló:

Ungvári FC–Pogyillja Hmelnickij 3:1

Obolony-2 Kijev–Kárpáti Halics 2:0

Dinaz Visgorod–FK Csernyihiv 0:0

Megyei Kupa, 1. kör, visszavágók:

JJ Club (Nagyszőlős)–Taracvízi Avangard 4:3

Alsókerepeci FC–Ötvösfalvai FC (Zolotarjevo) 2:1

Nagybocskói Jalinka–Szőlős FC (Nagyszőlős) 0:4

Nagycsongovai FC (Borzsavszke)–Ilosvai Buzsora 2:4

Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci)–Dombói Kárpáti 3:0

Alsókaraszlói FC (Zariccsa)–Kökényesi FC (Ternovo) 1:0

Irhóci FC (Vilhivci)–Nevickei Sportiskola 8:1

Técsői FC–Rahói Kárpáti 1:3

Polenai FC–Aknaszlatinai Máramaros 4:0

Perecsenyi Vegyész–Felsődomonyai Medea (Onokivci) 0:0

Iványi Kalász–Úrmezei FC (Ruszke Pole) 5:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma