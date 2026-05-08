Vizsgálat indult a Real Madridnál egy összetűzés miatt

A csütörtök délelőtti edzésen összetűzésbe keveredett egymással a Real Madrid két játékosa, Aurélien Tchouaméni és a csapatkapitány Federico Valverde. Az utóbbi fejsérülést szenvedett, így nem léphet pályára vasárnap, a spanyol labdarúgó-bajnokság barcelonai rangadóján.

A fővárosi klub közlése szerint az uruguayi középpályásnak 10-14 napig pihennie kell. Az eset miatt pedig fegyelmi eljárás indult a két játékossal szemben.

Sajtóértesülések szerint Valverdét, akit elkísért Álvaro Arbeola vezetőedző, a Real Madrid edzőközpontja közelében lévő kórházban látták el, ahol több öltéssel varrták össze az arcán keletkező sebet.

A két futballista már szerdán összeszólalkozott, majd a vita csütörtökön az edzésen és utána az öltözőben is folytatódott.

Helyi lapok úgy tudják, hogy Valverde nem volt hajlandó kezet nyújtani a francia középpályásnak, miután szabálytalankodott vele.

Az uruguayi játékos, aki az öltözőben sérült meg, Instagram-oldalán annyit közölt, hogy egy csapattársával történt összeütközésről van szó, ami az együttes nehéz helyzete és az ebből adódó frusztráció miatt alakult ki. Azt is hozzátette, hogy nem volt verekedés, a „vitában” véletlenül nekiesett egy asztalnak. Egyúttal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

Amennyiben a Real Madrid az el Clássicón nem győzi le a Barcelonát, a katalán csapat már vasárnap bajnok lesz.

