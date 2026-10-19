Rekordot döntött a West Carpathian Marathon résztvevőinek száma

Rekordszámú, 1097 résztvevővel rendezték meg a negyedik West Carpathian Marathont október 18-án Huszton. A nevezési díjak teljes összegét az Ukrán Fegyveres Erők támogatására fordítják – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője.

Az idei rendezvényen 377-en teljesítették a maratoni távot. A résztvevők emellett félmaratonon, 10 kilométeres futáson, valamint egy kilométeres és gyermekfutamokon is indulhattak. A legidősebb résztvevő 71, a legfiatalabb pedig mindössze egyéves volt.

Bileckij közlése szerint a maraton nemcsak a sport és az egészséges életmód népszerűsítését szolgálja, hanem a fronton harcoló katonák támogatását is. A nevezési díjakból és a támogatók hozzájárulásából korábban több tucat járművet, valamint drónokat, elektronikai hadviselési eszközöket és más katonai felszereléseket juttattak el a hadsereghez.

Az idei futóversenyhez kapcsolódóan szintén drónokat és járműveket adnak át a kárpátaljai katonáknak. A rendezvényen az ország különböző részeiről érkező futók vettek részt, Ungvártól és Szolyvától Kijeven és Dnyiprón át Mariupolig.

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