Roman Dehtiarov ukrán nemzetközi mester nyerte a sakk Eb-t

Tizenhatodik helyével a honosított orosz Dudin Gleb szerepelt a legjobban a 14 magyar közül a sakkozók idei egyéni Európa-bajnokságán, amelyet Katowicében rendeztek meg.

A vasárnap zárult lengyelországi kontinensviadal honlapjának beszámolója szerint Dudin a svájci rendszerű, 11 fordulós tornán 8 pontot gyűjtve került be az első húsz közé, ez által pedig kvalifikálta magát a nemzetközi szövetség, a FIDE világkupájára.

Az Eb-t meglepetésre Roman Dehtiarov ukrán nemzetközi mester nyerte 9 ponttal két azeri nemzetközi nagymester, az egyformán 8,5 pontos Nijat Abasov és Aydin Suleymanli előtt.

Az egyformán 6,5 pontot gyűjtött három magyar – Bodrogi Bendegúz (112. lett), Ács Péter (137.) és Pásti Áron – közül utóbbi végzett a legjobban, a 19 éves nemzetközi mester 92. lett.

A részvételi rekordot döntő Eb-re, amelynek százezer euró volt a teljes nyereményalapja, 43 európai szövetség 501 játékosa nevezett.

