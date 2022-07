Román Szuperkupa: a Sepsiszentgyörgy legyőzte a Kolozsvárt

A Román Szuperkupáért két erdélyi labdarúgó csapat, a bajnok CFR Kolozsvár és a kupagyőztes Sepsi OSK szállt harcba. A székelyföldi Sepsi OSK bár hamar hátrányba került, mégis elhódította a rangos serleget, amely a kupagyőzelemhez hasonlóan újabb történelmi siker az együttes számára.

Szombat este került sor a Sepsi OSK első tétmeccsére a 2022/23-as szezonban, és máris egy trófeáért játszhatott CristianoBergodi együttese.A sepsiszentgyörgyiek számára nem sikerült jól az aradi találkozó eleje. Már a második percben hátrányba kerültek a kolozsvári CFR elleni Román Szuperkupa-döntőn, de az egyenlítő találatot lélektanilag nagyon jó pillanatban, közvetlenül az első játékrész vége előtt, a hosszabbítás 3. percében sikerült összehozni Cosmin Matei révén.A győztes góltis végül a rendes játékidő vége előtt nem sokkal, a 85. percben lőtte a Sepsi Mario Rondon találatával, ezt követően pedig már nem tudott válaszolni a CFR Cluj – a 94. percben még egy kiállítást is feljegyezhettünk a kolozsváriaknál. A Sepsi így történelme első Román Szuperkupa-győzelmét ünnepelheti.

„Szeretnénk egy kisebb ünnepséget a városban, ha nem is olyan nagyot, mint a Román Kupa megnyerésekor volt, mert a szentgyörgyiek megérdemlik, hogy lássák a kupát, fotózkodjanak vele – mondta a meccs után Diószegi László klubelnök, aki leginkább annak örült, hogy beváltak az új igazolások. – A szurkolóink el voltak keseredve, hogy kiesőktől hoztunk futballistákat, de a gólok végül minket igazoltak. Ion Gheorghe és Francisco Júnior is jól szállt be, mind a négy új játékos átvette már a Sepsi szellemiségét, és egyelőre úgy tűnik, hogy beváltak.”

A Sepsi OSK két hét múlva az Európa Konferencialigában is pályára léphet, ahol a szlovén Olimpija Ljubljana és a luxemburgi Differdange párharcának győztesével játszik a friss Szuperkupa-győztes székelyföldi gárda.

Román Szuperkupa:

CFR Cluj (Kolozsvár) – Sepsi OSK (Sepsiszentgyörgy) 1:2

Gólszerző: A. Paun (2.), ill. Matei (45+3.), Rondón (85.)

Lengyel Szuperkupa:

Lech Poznan – Rakow 0:2

Gólszerző: Racovitan (43.), Wdowiak (51.)

Orosz Szuperkupa:

Zenit Szentpétervár – Szpartak Moszkva 4:0

Gólszerző: Szergejev (29.), Malcom (34.), Wendel (46.), Cassierra (90+3.)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Sepsi OSK/facebook