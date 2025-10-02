Rozman Sándor lett a kispályás labdarúgó-válogatott edzője

Rozman Sándor lett a magyar kispályás labdarúgó-válogatott szövetségi edzője.

A Magyar Socca Sportszövetség hétfői közleménye szerint a kárpátaljai Nagyszőlősön született Rozman játékosként szerepelt Ukrajnában, Lengyelországban, Ausztriában, futballozott több magyar NB III-as klubban, de sérülések miatt fiatalon befejezte profi pályafutását. Edzőként UEFA B licenc-szel rendelkezik, és jelenleg a budapesti Albidok FC vezetőedzője.

„Nagy megtiszteltetés, hogy a magyar válogatott kapitánya lehetek. Minden tudásommal azon leszek, hogy felépítsünk egy olyan csapatot, amely a mexikói világbajnokságon a lehető legjobb eredményt éri el” – nyilatkozta.

Hozzátette, a novemberi vb előtt még vár rájuk a krétai Bajnokok Ligája.

A soccaválogatott két Európa-bajnokságon és egy világbajnokságon vett részt az előző edző, a brazil Roni Ribeiro da Silva irányításával, legnagyobb sikerét pedig 2024-ben, a Copa Américán elért ezüstéremmel aratta.

A csapatot Schrancz Balázs szakmai igazgatóként, Csuhai Tibor csapatmenedzserként segíti. A mexikói világbajnokságot november 27. és december 9. között rendezik meg.

Forrás: MTI