Kínai Nagydíj: Antonelli a pole pozícióban Sanghajban
Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1-es Kínai Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamon ő startolhat majd az élről.
A 19 éves pilótának ez pályafutása első pole pozíciója, amellyel az F1 történetének legfiatalabb időmérős győztese lett. Az eddigi rekordot a négyszeres világbajnok német Sebastian Vettel tartotta.
Antonelli mögött csapattársa, az egy héttel ezelőtti idénynyitó Ausztrál Nagydíjon és a szombaton rendezett kínai sprintfutamon is győztes brit George Russell végzett a második helyen, a harmadik rajtkockát pedig a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája szerezte meg.
Russellnek műszaki gondja volt a pole pozícióról döntő harmadik szakaszban, így riválisaival ellentétben csak egy gyors kört tudott teljesíteni.
Hamilton mellől a másik Ferrarival a monacói Charles Leclerc rajtolhat, a harmadik sort pedig a vb-címvédő McLaren foglalja el: az ausztrál Oscar Piastri ötödik, a világbajnok brit Lando Norris pedig hatodik lett az időmérőn. A négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője a nyolcadik pozícióból startolhat.
Az 56 körös Kínai Nagydíj vasárnap 8 órakor kezdődik Sanghajban.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
George Russell (brit, Mercedes)
2. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Lando Norris (brit, McLaren)
4. sor:
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
5. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Oliver Bearman (brit, Haas)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
7. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
8. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
9. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
10. sor:
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Forrás: MTI
