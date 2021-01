Sima győzelem után negyeddöntős a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 30:26-ra megverte Lengyelországot az egyiptomi világbajnokság középdöntőjében, ezzel egy fordulóval a csoportmérkőzések vége előtt bejutott a legjobb nyolc közé. A magyar csapat már az első félidőben hatgólos előnyt szerzett. Hétfőn a spanyolok ellen a csoportelsőség lesz a tét, szerdán pedig következik a negyeddöntő.

A találkozó első gólját a lengyelek szerezték, de utána Mikler Roland védte az ellenfél egyik legjobbja, a jobbszélső Arkadiusz Moryto hetesét. Emberhátrányban szerzett labdákkal sikerült a magyar csapatnak 3:1-re megfordítania az állást. A 212 centis Tomasz Gebala többször is szabadon lőhetett balátlövőben, ezzel tartotta a lépést a lengyel együttes, amely feljött 5:5-re. Lékai Máté révén gyors indulásokból többször is betalált a magyar válogatott. Ezután 9:6-nál már három góllal is elléptek Gulyás István tanítványai. Lékai Máté hét gólt szerzett az első félidőben, és a csereként beálló Rosta Miklós is lendített a csapaton, így egy 4:0-s sorozattal 13:7-re elhúzott a magyar csapat. A lengyelek nyolc percig nem találtak be, mivel a Sipos Adrián irányította védelem jól zárt, és Mikler Roland is magabiztos volt a kapuban. A félidőben 16:10-es magyar vezetéssel mehettek pihenőre a csapatok.

A lengyelek folytatták a kapus nélküli játékot, de ennek köszönhetően csak a magyar csapat növelte nyolcra az előnyét. Ezután jött egy kisebb magyar hullámvölgy, amit kihasznált az ellenfél egy 3:0-s szériával, és felzárkóztak öt gólra. A meccs legjobbjának megválasztott Lékai és Bánhidi is végigjátszotta a meccset, így nem nagyon tudtak pihenni a kulcsemberek. A magyar válogatott végül négy góllal, 30:26-ra megnyerte a mérkőzést, ezzel pedig egy fordulóval a csoportmeccsek vége előtt elérte a legjobb nyolc közé jutást.

Az Uruguay ellen sima győzelmet arató spanyolok is továbbjutottak, míg a Brazíliát legyőző németek a lengyelek ellen harcolhatják ki a csoport harmadik helyét. Spanyolország és Magyarország hétfőn 18 órától egymás ellen lép pályára, ahol a csoportelsőség lesz a tét. A szerdai negyeddöntőben a III. csoport első vagy második helyezettje ellen játszik a magyar válogatott (a francia, norvég, portugál hármas közül kerül ki az ellenfél).

A II. csoportban Argentína hatalmas meglepetésre történelmi győzelmet aratott a horvátok ellen, így egy Katar elleni győzelemmel továbbjuthatnak a csoportból a dánok mögött.

Férfi kézilabda-világbajnokság, középdöntő:

Lengyelország – Magyarország 26:30

Uruguay – Spanyolország 23:38

Németország – Brazília 31:24

Argentína – Horvátország 23:19

Japán – Dánia 27:34

Katar – Bahrein 28:23

Az I. csoport állása: 1. Magyarország 8 p., 2. Spanyolország 7 p., 3. Németország 4 p., 4. Lengyelország 4 p., 5. Brazília 1 p., 6. Uruguay 0 p.

A II. csoport állása: 1. Dánia 8 p., 2. Argentína 6 p., 3. Horvátország 5 p., 4. Katar 4 p., 5. Japán 1 p., 6. Bahrein 0 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma