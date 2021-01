Sima magyar győzelem a franciák ellen

A magyar női vízilabda-válogatott 20:7-re legyőzte Franciaországot a Triesztben zajló olimpiai selejtezőtorna pénteki negyeddöntőjében, így bejutott a négy közé, ahol már a kvótáért szállnak harcba a házigazda Olaszország ellen.

Izrael és Kazahsztán kiütése után, a görögöktől elszenvedett háromgólos vereséget követően, a franciák ellen szállt vízbe a magyar női vízilabda-válogatott. Az első két negyedben egyetlen egy emberelőnyt sikerült kiharcolniuk a magyar lányoknak, amit a keresztbe úszó Keszthelyi Rita harcolt ki. Ennek az volt az egyszerű oka, hogy a játékvezetők kissé elnézőek voltak a franciákkal, amikor pedig nem, abból nem emberelőny, hanem ötméteres született, amit magyar gól követett. Ezen kívül néhány elhibázott magyar helyzet és kapufa is színesítette a találkozó első felét. A nagyszünetben, tehát két negyed után 7:3-ra vezetett a magyar csapat.

A franciák a második félidőben már nem tudták tartani a lépést a magyar válogatottal, amely ezzel párhuzamosan egyre jobban belejött a játékba. A játékvezetők elkezdték befújni azt, amit addig nem. Pontosabbá vált a magyar lányok játéka, a védekezés kellően szigorú volt, ráadásul a kezdeti feszültség is oldódni látszott. A jó megoldások után a különbség egyre csak nőtt. A franciák kapusa, Lou Counil már csak elvétve találkozott a labdával, az ellenfél szentesi nevelésű magyar kapusa, Gaál Csenge azonban nem szállt be a magyar válogatott ellen, ahogy a legutóbbi Európa-bajnokságon sem. Akárcsak azon az EB-n, ezúttal is tizenhárom góllal nyert Bíró Attila együttese. A 20:7-re megnyert negyeddöntő után a várakozásoknak megfelelően a magyar válogatott bejutott az elődöntőbe. A magyar csapat legfontosabb mérkőzése szombaton 20 órától a házigazda olaszok ellen következik, ahol az olimpiai szereplés lesz a tét.

Az olaszoknak nem okozott túl nagy nehézséget az izraeli csapat elleni továbbjutás, akiket 15:6-ra győztek le. A másik olimpiai kvótát a Görögország–Hollandia párharc győztese szerezheti meg. A görögök Magyarország legyőzése után nagyon simán kiütötték a szlovák együttest, a hollandok pedig a kazahokat fektették két vállra.

Női vízilabda olimpiai kvalifikációs torna, Trieszt:

Negyeddöntő:

Franciaország–Magyarország 7:20

Olaszország–Izrael 15:6

Szlovákia–Görögország 3:22

Hollandia–Kazahsztán 19:6

A magyar válogatott korábbi eredményei:

Magyarország–Izrael 27:2

Magyarország–Kazahsztán 23:6

Magyarország–Görögország 5:8

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma