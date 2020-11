Sima Sahtar-vereség, meglepetés Liverpoolban

Ismét lenullázta a Mönchengladbach csapata az ukrán bajnoki címvédő Sahtar Donyecket, így a németek két meccsen tíz gólt rámoltak be ellenfelük kapujába a labdarúgó Bajnokok Ligája B csoportjában. Hatalmas meglepetésre a Liverpool csapata kétgólos vereséget szenvedett hazai pályán az olasz Atalanta gárdájától, az orosz Lokomotív Moszkva pedig gólnélküli döntetlent játszott az Atletico Madrid otthonában.

A hazai pályán elszenvedett 6:0-s donyecki vereséget követően nehezen indult az idegenbeli meccs is az ukránok számára. A Sahtar bátortalanul és ötlettelenül játszott az egész találkozón, és ezt könyörtelenül kihasználták a németek. A 17. percben Krivcov buta szabálytalanságát követően büntetőt ítélt a játékvezető, amit Stindl magabiztosan értékesített. A 34. percben Elvedi góljával már 2:0-ra vezettek a hazaiak, a 47. percben pedig Embolo is betalált, amivel háromgólosra növelte a Mönchengladbach előnyét. A 77. percben még Wendt is eredményes volt, akinek a beadásnak szánt szabadrúgásába senki nem ért bele. A donyeckiek 4:0-s vereségükkel a csoport harmadik helyén állnak, és négy pontjukkal még mindig maradt esélyük a továbbjutásra. A németek nyolc pontjukkal vezetik a csoportot, megelőzve az Inter otthonában 2:0-ra diadalmaskodó, hét ponttal szerénykedő Real Madridot. Az Inter két pontjával a csoport sereghajtója.

Az olasz Atalanta hatalmas bravúrt hajtott végre liverpooli győzelmével. A bergamoi csapat Ilicic és Gosens találataival 2:0-ra nyert az addig hibátlan angolok vendégeként.

A Lokomotív Moszkva a hazai döntetlen után idegenben is pontot szerzett az Atletico Madrid ellen, ezzel megőrizve az esélyt a továbbjutásra. A Bayern München 3:1-re legyőzte a Szoboszlai Dominikkel felálló osztrák Salzburg csapatát, az Ajax pedig 3:1-re múlta felül a dán bajnok Midtjyllandot, akik továbbra is pont nélkül állnak a csoport utolsó helyén. A Manchester City a görög Olimpiakosz otthonában nyert egy góllal (0:1), a portugál FC Porto pedig a francia Olympique Marseille csapatát győzte le idegenben 2:0-ra.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma