Socca-vb: brazilok elleni tízgólos győzelemmel kezdett a magyar válogatott

Vasárnap hajnalban kezdetét vette Mexikóban, Cancún városában a socca-világbajnokság. A kárpátaljai Rozman Sándor által irányított magyar 5+1-es kispályás labdarúgó-válogatott első mérkőzésén a 2022-es vb-győztes Brazíliával találkozott. A dél-amerikaiak csapatának legtöbb tagja a repülőtéren ragadt vízumproblémák miatt, a szakmai stáb tagjainak is be kellett öltözni, ennek köszönhetően 10–0-s sikerrel kezdett a magyar együttes.

A világbajnoki tornán harminckét csapat vesz rész, köztük az egyik esélyesnek tartott brazilok. A magyar idő szerint vasárnap hajnalban sorra kerülő összecsapásról azonban majdnem lemaradtak a dél-amerikaiak, akiknek vízumgondjaik akadtak a reptéren, alig engedték be őket Mexikóba, és szinte egyesével érkeztek meg a stadionhoz. A küldöttségből az összecsapás kezdetére mindössze hatan értek oda, közülük mindössze kettő volt játékos, a többi stábtag.

A tiszaújlaki születésű Rozman Sándor vezette magyar csapat (Iváncsik – Petrics, Szabó M., Szabó D., Fekete, Szabó B., Csere: Szpirulisz, Beliczky, Tolnay, Bartucz, Viscsák, Filkor), nem tudott arról, hogy a brazilok mekkora bajba kerültek a meccs előtt. Az első tíz percben mintha a magyar alakulatot zavarta volna meg a váratlan helyzet, akik egy végső győzelemre is esélyes együttesre számítottak, és egy darabig nem is ment a játék. Aztán a 13. percben Tolnay Rokkó megtörte a csendet, és onnantól nem volt megállás az egyoldalú összecsapáson. A szünetig még Fekete Olivér egyszer, Filkor Benjámin pedig kétszer talált be, ezzel 4–0-ra vezettek Rozman tanítványai. A második félidőben a fáradó ellenféllel szemben további magyar gólok érkeztek. Sorrendben Beliczky Gergő, Petrics Brankó, Szabó Donát, Szabó Marcell és a mesterhármasig jutó Fekete is betalált – olvasható az nso.hu oldalán.

„Nagyon örülök a győzelemnek, szépen mutat a végeredmény, de a játékkal nem vagyok elégedett, ha jobban futballozunk, akkor több is lehetett volna. Természetesen nem erre számítottunk a braziloktól, ám nem nekünk kell magyarázkodni azért, ami történt, a lényeg, hogy fontos három pontot szereztünk”

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a mérkőzést követően Rozman Sándor szövetségi kapitány.

A magyar válogatott következő ellenfele Honduras lesz, majd Marokkó ellen zárják a csoportkört Rozmanék. A válogatottban a szövetségi kapitányon kívül még egy kárpátaljai labdarúgó is jelen van, a nagyszőlősi születésű Viscsák György, a főszponzor pedig a tiszaújlaki Eötvös József által alapított Albidok Trade Kft.

Socca-világbajnokság, Cancún (Mexikó)

H-csoport. 1. forduló:

Magyarország–Brazília 10–0

Gólok: Fekete (3), Filkor (2), Tolnay, Beliczky, Petrics, Szabó D., Szabó M.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: soccahungary.hu