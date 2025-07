Klub-vb: kiesett a Manchester City és a BL-döntős Inter

A labdarúgó-klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében a szaúd-arábiai Al-Hilal hosszabbítás után 4–3-ra legyőzte, így kiejtette az angol Manchester Cityt. A szaúdi csapat a másik meglepetést okozó együttessel, a BL-döntős Internazionalét búcsúztató Fluminensével játszik a legjobb nyolc között.

A klubvilágbajnokság első nyolcaddöntőjében a Palmeiras hosszabbítás után 1–0-ra legyőzte a szintén brazil Botafogót, és ezzel elsőként jutott be a legjobb nyolc közé. A portugál Benfica bár Di Maria tizenegyesgóljával a 95. percben hosszabbításra mentette a Chelsea elleni találkozót, az angolok a ráadásban háromszor is beköszöntek az ukrán kapus, Trubin kapujába. A Chelsea ellenfele a következő körben a Palmeiras lesz.

A BL-győztes francia Paris Saint-Germain könnyedén, 4–0-ra legyőzte a Messit, Luiz Suarezt, Jordi Albát és Sergio Busquets-et is soraiban tudó Inter Miamit, és bejutott a torna negyeddöntőjébe. A párizsiak góljait a duplázó Joao Neves és Hakimi szerezték illetve egy öngóllal Avilés is feliratkozott a gólszerzők közé.

A Bayern München 4–2-re legyőzte a brazil Flamengót. A németek már a kilencedik percben kétgólos előnyben voltak, és előnyüket végig megőrizve végül hatgólos találkozón vívták ki a legjobb nyolc közé jutást. A brazilok egy gólnál közelebb nem tudtak felzárkózni a Bayernre a látványos találkozón, sőt végül kettő lett közte. A találkozón Harry Kane duplázni tudott. A bajorok ellenfele a negyeddöntőben a PSG lesz.

Az idei BL-döntős, az olasz Internazionale 2–0-ra kikapott a brazil Fluminensétől. A dél-amerikai együttes a találkozó elején, a 3. percben szerzett vezetést, majd a meccs legvégén, a 93. percben biztosították be győzelmüket, egyben továbbjutásukat. A Fluminense kapusa, Fabio egyébként 44 éves, de a 40 éves brazil legenda, Thiago Silva is a csapat oszlopos tagja, sőt az első gól szerzője, az argentín Cano is 37 esztendős.

Az első tíz percben a szaúdiak ki sem tudtak jönni a térfelükről a Manchester City elleni mérkőzésen, és a nyomás góllá érett: Bernardo Silva szerzett vezetést az angoloknak. A folytatásban is csak Bonónak volt köszönhető, hogy nem dőlt el az első félidőben az összecsapás. A marokkói kapus több góltól is megőrizte az Al-Hilal hálóját. A második játékrész első percében Marco Leonardo fejesével egyenlítettek az ázsiaiak, majd Malcom góljával fordítani is tudtak. Az angolok az 55. percben Haaland találatával egyenlítettek, és mivel egyik csapat sem szerzett több gólt a rendes játékidő végéig, jöhetett a ráadás. A hosszabbítás első félidejében Kalidou Koulibaly fejelt a kapuba Rúben Neves szöglete után. Innen még felállt Pep Guardiola csapata, a szünet előtt Phil Foden egyenlített. A második játékrész viszont a szaúdiakról szólt, és Szergej Milinkovics-Szavics fejesét hiába védte Ederson, a kipattantót belőtte Marco Leonardo.

A Manchester City búcsúzott a legjobb 16 között, így a negyeddöntőben az Intert kiejtő Fluminense ellenfele az Al-Hilal lesz. Még két hely kiadó a legjobb nyolc között, kedd este 21. 00 órakor a Real Madrid a Juventussal csatázhat, szerda hajnalban (03.00 órakor) pedig a Borussia Dortmund és a mexikói Monterrey mérkőzik meg egymással a továbbjutásért.

Klubvilágbajnokság, nyolcaddöntők:

Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil) 1–0 – h. u.

Benfica (portugál)–Chelsea (angol) 1–4 – h. u.

Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai) 4–0

Flamengo (brazil)–Bayern München (német) 2–4

Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil) 0–2

Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi) 3–4 – h. u.

Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)

Nyitókép: skysports.com

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma