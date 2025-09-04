Modern sportbázist kapott az Ungvári Tudományos Líceum

A megyei tanács fenntartásában működő Ungvári Tudományos területén új sportinfrastruktúra-létesítményt adtak át. Erről Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője számolt be szeptember 3-án.

Az eseményen jelen volt Andrij Sevcsenko, az Ukrán Labdarúgó-szövetség (UAF) elnöke, a helyi önkormányzat és a vállalkozói szféra képviselői, valamint nemzetközi partnerek.

Miktia kiemelte, a projekt célja, hogy korszerű feltételeket biztosítson a fiatalok fizikai fejlődéséhez, pszichológiai ellenállóképességéhez, valamint a sporthoz való hozzáférésükhöz. Az intézményben olyan gyermekek is tanulnak, akik a frontvonalról vagy ideiglenesen megszállt területekről érkeztek, illetve sok diák szülei jelenleg a hadseregben teljesítenek szolgálatot

A kezdeményezés eredményeként új, 50 férőhelyes korszerű kollégium épült, megújult a nagyméretű füves futballpálya automata öntözőrendszerrel, valamint új kosárlabdapályát alakítottak ki és további területrendezést végeztek.

Viktor Mikita hangsúlyozta:

– A beruházás egy évvel ezelőtt még csupán közös elképzelés volt, mára pedig egy európai szintű, működőképes létesítmény jött létre, amely több száz gyermek számára jelent valódi lehetőséget a fejlődésre.

Az új létesítmény mintaként szolgálhat a 2026-ra tervezett hasonló projektekhez más ukrán megyékben.

Mikita szerint a háborús körülmények ellenére a jövő nemzedékébe történő befektetés kiemelt feladat, hiszen a gyermekek számára biztosított megfelelő infrastruktúra az egész ország jövőjét alapozza meg.

