Megújult sportcsarnokot adtak át Ungváron

Ungváron befejeződött a „Juniszty” Sportkomplexum egyik csarnokának átfogó felújítása – közölte Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője november 16-án. A beruházás a Volodimir Zelenszkij elnök által meghirdetett stratégia részeként valósult meg.

A létesítményben belső felújításokat végeztek: új borítást fektettek le, modern világítást és fűtési rendszert telepítettek, valamint új lelátókat helyeztek el. A csarnok így ismét alkalmas teljes körű sporttevékenységre és rendezvények befogadására.

Mikita szerint a létesítmény országos szinten is kiemelt jelentőségű, mivel Kárpátalja a frontvonaltól távol eső, az ország egyik legbiztonságosabb régiója. Ennek köszönhetően az itt működő sportközpontok egész évben alkalmasak országos és nemzetközi versenyek lebonyolítására.

Viktor Mikita kiemelte: folyamatosan zajlik a veteránok, háborús sérültek, valamint a parasportolók számára szükséges infrastruktúra kialakítása is. A csarnokra már egy évre előre vannak foglalások, és megkezdődött a 2026-os programterv összeállítása. A megújult aréna megfelel a nemzetközi követelményeknek, így komplex módon használják majd edzésekre és versenyekre.

A rendezvényekre érkező sportolók és kísérők jelentős bevételt is hozhatnak a régiónak: növelik a helyi költségvetés bevételeit, és támogatják a szolgáltatókat, szállásadókat, vendéglátókat.

„Feladatunk, hogy a háborús körülmények között megőrizzük és fejlesszük az ország sportpotenciálját”

– fogalmazott Mikita.

Kárpátalja.ma