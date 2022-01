Élő tv-sportközvetítések – Vasárnap

A vasárnapi élő sportközvetítések a magyarországi televíziókban:



M4 Sport

15.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Lengyelország-Orosz csapat

18.00: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Németország-Svédország

20.30: Kézilabda, férfi Eb, középdöntő, Spanyolország-Norvégia



M4 Sport+

14.00 és 17.15: Jégkorong, Magyar Kupa, a 3. helyért és döntő

20.00: Futsal, férfi NB I, Haladás-Berettyóújfalu



Sport 1

1.00: Kosárlabda, NBA, Milwaukee Bucks-Sacramento Kings

11.45: Kézilanbda, női Európa-liga, csoportkör, Cisnade-Lada

13.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Esbjerg-FTC

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Győr-Odense

19.00: Kosárlabda, NBA, New York Knicks-Los Angeles Clippers



Sport 2

4.00: Küzdősport, UFC Fight Night

12.15: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Fiorentina

14.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Napoli-Salernitana

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Empoli-Roma

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Milan-Juventus



Eurosport 1

0.55: Tenisz, Australian Open

15.15: Sílövészet, világkupa, női 12,5 km-es tömegstartos, Antholz

16.00: Síugrás, világkupa, Titisee Neustadt

19.45: Sznúker, Shoot Out



Eurosport 2

1.00: Tenisz, Australian Open

10.30 és 13.15: Alpesisí, világkupa, férfi műlesiklás, Kitzbühel

11.30: Alpesisí, világkupa, női szuperóriás-műlesiklás, Cortina d’Ampezzo

14.30: Sznúker, Shoot Out

21.00: Golf, PGA Tour



Digisport 1

12.55: Labdarúgás, francia bajnokság, Metz-Nice

14.55: Labdarúgás, francia bajnokság, Clermont-Rennes

17.10: Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Tottenham

20.40: Labdarúgás, francia bajnokság, PSG-Reims



Digisport 2

14.55: Labdarúgás, francia bajnokság, Bordeaux-trasbourg

17.00: Labdarúgás, francia bajnokság, Montpellier-Monaco



Digisport 3

14.55: Labdarúgás, francia bajnokság, Nantes-Lorient



ARENA4

2.15: Amerikaifutball, NFL, rájátszás, Green Bay Packers-San Francisco 49ers

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Wolfsburg

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hertha-Bayern München

21.00: Amerikaifutball, NFL, rájátszás, Tampa Bay Buccaneers-Los Angeles Rams



Spíler 1

14.55: Labdarúgás, angol bajnokság, Crystal Palace-Liverpool

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Rayo Vallecano-Bilbao



Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Granada-Osasuna

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Elche

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Getafe

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Alavés-Barcelona

Forrás: MTI