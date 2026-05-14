Sportnap a Rákóczi Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézetében

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felsőfokú Szakképzési Intézete hagyományaihoz híven idén is megtartotta sportnapját. Az esemény május 13-án valósult meg.

„Iskolánkban nagy hagyománya van a sportnak. A kezdetek óta megszervezzük ezt a sportnapot, és nagyon fontosnak tartjuk, hiszen az iskolában nemcsak a szellemet kell edzeni, hanem a testet is, és fontosnak tartjuk, hogy ezt ne csak szavakban, ne csak elméletben hangsúlyozzuk, hanem tényleg szervezzünk egy olyan napot, amikor erre lehetőség van. Így, tanév vége felé rengeteg stressz, feszültség felgyülemlik a diákokban, és úgy érezzük, hogy végre van egy olyan nap, amikor nem az iskolapad mögött ülnek, hanem kint a sportpályákon levezethetik a feszültséget, közösen játszhatunk, vidáman, önfeledten kiengedhetik a gőzt, és így fel tudnak majd készülni a további stresszhelyzetekre, hiszen nemsokára jön az érettségi. Ezen a sportnapon nemcsak a sport, hanem az egészséges életmód fontosságára is felhívjuk a figyelmet”

– emelte ki Soós Katalin, az intézmény igazgatója, majd hozzátette, hogy a diákok a Rákóczi Egyetem jóvoltából minden éven kapnak egy palack vizet és egy almát, amely szintén az egészséges életmód fontosságát helyezi előtérbe.

A nap egy közös bemelegítéssel kezdődött, melyet a diákönkormányzat tagjai vezettek. Ezt követően a diákok váltófutásban mérhették össze teljesítményüket. A továbbiakban az FSZ „Rekord!” elnevezésű program következett, ahol húzódzkodásban, síkfutásban és ugrókötélversenyben dönthették még egyéni vagy iskolai rekordjukat lányok és fiúk.

A nap második felében röplabdabajnokságra került sor, előbb az évfolyamok között, majd a nyertes csapat a tanári csapattal mérkőzhetett meg.

K. A.

Forrás: kme.org.ua