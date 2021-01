Svédország ellen védheti meg címét Dánia a kézilabda vb-n

Dánia és Svédország jutott az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokság döntőjébe, miután a dánok a spanyolokat, a svédek pedig a franciákat múlták felül az elődöntőben.

Dánia végig vezetve, két góllal legyőzte az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországot a férfi kézilabda-világbajnokság elődöntőjében, így vasárnap megvédheti világbajnoki címét, ami utoljára a franciáknak sikerült 1974-ben.

A dánok kapusnélküli támadójátékot alkalmaztak, amivel elléptek az ellenféltől, bár amikor becsúsztak a támadóhibák, sikeresen felzárkóztak a spanyolok. Egy 5:1-es széria után ötgólos vezetésre tettek szert a dánok, amivel már 13:8-ra vezettek. A spanyoloknak a félidő végére sikerült közelebb zárkózniuk, de az északiak védekezésére nehezen találtak ellenszert, ahogy a gyors dán támadásokat is csak nagyon ritkán tudták semlegesíteni. A csapatok 18:16-os dán vezetéssel mehettek szünetre. A második félidő elején Hansenék hamar visszaállították a négygólos különbséget, a spanyolok védekezésben továbbra sem találták a fonalat. Hiába lőttek gólt, mert utána a gyorsan induló dánok egyből válaszolni tudtak. Henrik Möllgaard, a dán védelem egyik oszlopa, a 40. percben megkapta a harmadik két percét, ezt követően a nagyot küzdő spanyolok 26:25-re jöttek fel. Az egyenlítésért is támadhattak, de nem jött össze. Az utolsó öt perchez érve ismét elléptek néggyel a dánok (33:29), és úgy tűnt, eldőlt a mérkőzés. A 60. percben Pérez de Vargas nagy védése után az egyenlítésért mehettek a spanyolok, azonban Rubén Marchán pattintott lövése a gólvonal elé vágódott, az utolsó másodpercben pedig Lasse Svan zárta le a meccset (35:33). A mezőny legeredményesebb játékosa Mikkel Hansen lett, aki 17 lövésből 12 gólt szerzett. A Veszprém spanyol jobbátlövője, Jorge Maqueda ötször talált be.

Az elődöntő másik mérkőzésén a svédek magabiztosan győzték le a Magyarországot búcsúztató franciákat, így húsz év után ismét bejutottak a világbajnokság fináléjába. Sok volt a francia hiba az elején, így a svédek kettővel megléptek. Ezután egy hármas gólsorozattal még 7:6-ra fordított a francia együttes, de a következő nyolc percet 6:1-re nyerték meg a svédek, így néggyel elhúztak. A gyors svéd akciókban különösen a szélső Hampus Wanne volt elemében, öt gólt is lőtt az első játékrészben. Nedim Remili beállása új lendületet adott támadásban a franciáknak, ez azonban nem látszott meg az eredményen, a svédek ugyanis csak egy lövést rontottak el harminc perc alatt, így 16:13-ra vezettek a szünetben. A folytatásban Remili vezérletével egy gólra feljöttek a franciák, de az egyenlítés elmaradt, sőt a 43. percben először volt öt gól a különbség (23:18). A meccs legjobbjának megválasztott Palicka tíz percig nem tudott védeni, ám a franciák ezzel is csak tisztes távolságból követték a svédeket, akik még mindig 90 százalékos hatékonyság fölött lőtték a kaput. A svédek végül viszonylag sima, 32:26-os győzelmet arattak, és bejutottak a döntőbe. A franciák a spanyolokkal játszhatnak a bronzéremért.

Férfi kézilabda-világbajnokság, elődöntő:

Dánia – Spanyolország 35:33

Svédország – Franciaország 32:26

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma