Szegedi és veszprémi győzelem a Bajnokok Ligájában

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában négy góllal diadalmaskodott idegenben a Telekom Veszprém a szlovén Celje ellen (25:29). A MOL-Pick Szeged szintén négy góllal verte ellenfelét, megszerezve a 100. győzelmét a Bajnokok Ligájában, a Tisza-partiak 35:31-re győzték le a portugál Portót.

A Veszprém kapusa, Vladimir Cupara bemutatott néhány bravúrt, és heten is eljutottak két gólig a magyar csapatból a szünetig, így a félidő végére kétgólos előnyre tettek szert. A pihenőt követően még jobban védett Cupara, és mesteri módon védekezett Ligetvári Patrik, összekapta magát Lékai Máté, de azután ismét mélypont következett a támadásban, szerencsére a kissé tartalékos, rutintalan Celje ezt nem tudta kihasználni, ziccerek és hetesek sorát hagyta ki ugyanis a hazai csapat. A 14:16-os első játékrész után a másodikat 11:13-ra hozta a vendég veszprémi együttes, így a papírformának megfelelően győzelmet arattak (25:29). A magyar bajnok ezzel őrzi második helyét a csoportban a Barcelona mögött, és magabiztosan várhatják az ukrán bajnok, Motor Zaporizzsja elleni hazai találkozót. A két csapat ukrajnai meccsét a magyar bajnok nyerte három góllal, 37:34-re. Az ukránok a csoport harmadik helyén állnak, három ponttal lemaradva a Veszprémtől, bár a dán Aalborg és a BL-címvédő német Kiel nagy valószínűséggel megelőzi őket a csoportkör végére.

A Szeged – Porto mérkőzésen Mirko Alilovic kapus bravúrjai alapozták meg a magyar csapat remek kezdését, Dean Bombac mellett Bodó Richárd és Bánhidi Bence is remekül játszott, Jonas Källman időről időre megrázta magát, de Borut Mackovsek és Stanislav Kaspárek is kitett magáért. A szünetre hatgólos előnyt harcolt ki a Szeged (18:12), a második játékrész első negyedórájában ebből négyet meg is őrzött, amikor jött egy kisebb mélypont. Nem volt nagy gond a támadásokkal, de hétfős portugál támadásoknál nem mindig állt a helyzet magaslatán a magyar csapat védelme. A hajrára fordulva ismét remekelt a kapuban Alilovic, Mackovsek és Bombac mellett Bogdan Radivojevics is fontos gólokat dobott. Az utolsó percben hatgólos előnyért támadhatott a Szeged, de kimaradt a helyzet, és a portugálok lőtték a találkozó utolsó gólját. A mérkőzést végül négy góllal, 35:31-re nyerte meg a magyar csapat. A Szeged maradt csoportja hatodik helyén, de három meccsel kevesebbet játszottak riválisaiknál, így akár a harmadik helyre is felkapaszkodhatnak a csoportkör végére. Legközelebb a sereghajtó Vardar Szkopje otthonában lépnek pályára Mikler Rolandék.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája:

A csoport:

MOL-Pick Szeged – Porto 35:31

Meshkov Breszt (fehérorosz) – Vive Kielce (lengyel) 35:30

A csoport állása: 1. Kielce 15 pont, 2. Flensburg 15 p., 3. M. Breszt 11 p., 4. PSG 8 p., 5. Porto 8 p., 6. Szeged 6 p., 7. Elverum 4 p., 8. Vardar 3 p.

B csoport:

Celje – Telekom Veszprém 25:29

PPD Zagreb – Barcelona 33:37

A csoport állása: 1. Barcelona 22 pont, 2. Veszprém 15 p., 3. Motor Zaporizzsja 12 p., 4. Aalborg 10 p., 5. Kiel 9 p., 6. Nantes 6 p., 7. Celje 6 p., 8. PPD Zagreb 0 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma