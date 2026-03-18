Szerhij Rebrov kihirdette a labdarúgó‑válogatott keretét a márciusi mérkőzésekre

A ukrán labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov bejelentette azt a játékoskeretet, amely a márciusi két mérkőzésre készül. A hivatalos közleményt az Ukrán Labdarúgó‑szövetség (UAF) adta ki.

Érdekesség, hogy a listán Andrij Lunin (Real Madrid) hiányzik, viszont bekerült a fiatal csatár Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev).

A válogatott március 26-án a rájátszás elődöntőjében Svédország ellen lép pályára, majd március 31-én vagy a rájátszás döntőjét játssza a Lengyelország–Albánia párharc győztesével, vagy egy barátságos mérkőzést. Mindkét találkozót Valenciában, a Ciutat de València stadionban rendezik, Spanyolországban.

A hivatalos keret

Kapusok:

• Anatolij Trubin (Benfica)

• Dmitro Riznik (Sahtar Donyeck)

• Ruszlan Nescseret (Dinamo Kijev)

Védők:

• Illja Zabarnij (Paris Saint‑Germain)

• Olekszandr Szvatok (Austin)

• Valerij Bondar (Sahtar Donyeck)

• Juhim Konoplja (Sahtar Donyeck)

• Makszim Talovjerov (Stoke City)

• Vitalij Mikolenko (Everton)

• Olekszandr Timcsik (Dinamo Kijev)

• Bohdan Mihajlicsenko (Polisszja)

• Borisz Krusinszkij (Polisszja)

Középpályások:

• Jehor Jarmoljuk (Brentford)

• Ivan Kaljuzsnyj (Metalist 1925)

• Oleh Ocseretyko (Sahtar Donyeck)

• Heorjij Szudakov (Benfica)

• Ruszlan Malinovszkij (Genoa)

• Mikola Saparenko (Dinamo Kijev)

• Olekszandr Pihaljonok (Dinamo Kijev)

• Nazar Volosin (DinamoKijev)

• Olekszij Huculjak (Polisszja)

• Viktor Cihankov (Girona)

• Olekszandr Zubkov (Trabzonspor)

Támadók:

• Vladiszlav Vanat (Girona)

• Roman Jaremcsuk (Olympique Lyon)

• Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev)

Tartaléklista

• Jevhen Volinec (Polisszja)

• Szerhij Csobotenko (Polisszja)

• Eduard Szarapij (Polisszja)

• Olekszandr Nazarenko (Polisszja)

• Ihor Krasznopir (Polisszja)

• Kosztjantin Vivcsarenko (Dinamo Kijev)

• Volodimir Brazsko (Dinamo Kijev)

• Jehor Nazarina (Sahtar Donyeck)

• Olekszij Szics (Kárpáti Lviv)

