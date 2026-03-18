Szerhij Rebrov kihirdette a labdarúgó‑válogatott keretét a márciusi mérkőzésekre
A ukrán labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov bejelentette azt a játékoskeretet, amely a márciusi két mérkőzésre készül. A hivatalos közleményt az Ukrán Labdarúgó‑szövetség (UAF) adta ki.
Érdekesség, hogy a listán Andrij Lunin (Real Madrid) hiányzik, viszont bekerült a fiatal csatár Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev).
A válogatott március 26-án a rájátszás elődöntőjében Svédország ellen lép pályára, majd március 31-én vagy a rájátszás döntőjét játssza a Lengyelország–Albánia párharc győztesével, vagy egy barátságos mérkőzést. Mindkét találkozót Valenciában, a Ciutat de València stadionban rendezik, Spanyolországban.
A hivatalos keret
Kapusok:
• Anatolij Trubin (Benfica)
• Dmitro Riznik (Sahtar Donyeck)
• Ruszlan Nescseret (Dinamo Kijev)
Védők:
• Illja Zabarnij (Paris Saint‑Germain)
• Olekszandr Szvatok (Austin)
• Valerij Bondar (Sahtar Donyeck)
• Juhim Konoplja (Sahtar Donyeck)
• Makszim Talovjerov (Stoke City)
• Vitalij Mikolenko (Everton)
• Olekszandr Timcsik (Dinamo Kijev)
• Bohdan Mihajlicsenko (Polisszja)
• Borisz Krusinszkij (Polisszja)
Középpályások:
• Jehor Jarmoljuk (Brentford)
• Ivan Kaljuzsnyj (Metalist 1925)
• Oleh Ocseretyko (Sahtar Donyeck)
• Heorjij Szudakov (Benfica)
• Ruszlan Malinovszkij (Genoa)
• Mikola Saparenko (Dinamo Kijev)
• Olekszandr Pihaljonok (Dinamo Kijev)
• Nazar Volosin (DinamoKijev)
• Olekszij Huculjak (Polisszja)
• Viktor Cihankov (Girona)
• Olekszandr Zubkov (Trabzonspor)
Támadók:
• Vladiszlav Vanat (Girona)
• Roman Jaremcsuk (Olympique Lyon)
• Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev)
Tartaléklista
• Jevhen Volinec (Polisszja)
• Szerhij Csobotenko (Polisszja)
• Eduard Szarapij (Polisszja)
• Olekszandr Nazarenko (Polisszja)
• Ihor Krasznopir (Polisszja)
• Kosztjantin Vivcsarenko (Dinamo Kijev)
• Volodimir Brazsko (Dinamo Kijev)
• Jehor Nazarina (Sahtar Donyeck)
• Olekszij Szics (Kárpáti Lviv)