Rebrov távozik az ukrán válogatott éléről

Az Ukrán Labdarúgó Szövetség (UAF) hivatalosan bejelentette, hogy Szerhij Rebrov távozik az ukrán nemzeti válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A felek közös megegyezéssel döntöttek az együttműködés lezárásáról.

Rebrov 2023-ban vette át a válogatott irányítását, és egyik legnagyobb eredményeként kivezette a csapatot a 2024-es Európa-bajnokságra. Irányítása alatt az együttes a világbajnoki selejtezőkben is versenyben volt, ám végül nem sikerült kivívni a részvételt a tornán.

A szövetség elnöke, Andrij Sevcsenko megköszönte Rebrov munkáját.

Fontos ugyanakkor, hogy Rebrov nem szakad el teljesen a szövetségtől: a jövőben alelnökként és a Végrehajtó Bizottság tagjaként folytatja munkáját az UAF-nál.

Az ukrán válogatott az utóbbi időszakban hullámzó teljesítményt nyújtott. A világbajnoki kijutásért vívott sorsdöntő mérkőzésen 3:1-es vereséget szenvedett Svédországtól, és a FIFA-világranglistán a 32. helyre csúszott vissza – ez az elmúlt nyolc év leggyengébb eredménye.

A következő hetekben várhatóan kiderül, ki veszi át a nemzeti csapat irányítását, és milyen irányba indul el az ukrán labdarúgás új fejezete.

