Bajnokok Ligája: győzelmet ért Szoboszlai gólpassza a Real Madrid ellen

A Liverpool Szoboszlai Dominik átadása után született góllal 1-0-ra legyőzte a Real Madridot hazai pályán a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának negyedik fordulójának keddi játéknapján.

A magyar válogatott csapatkapitánya a kezdőcsapatban szerepelt, és a 61. percben szabadrúgás után tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a három pontot érő gólt. A meccskeret másik liverpooli magyarja, Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.

A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes Bayern München az első félidőben leiskolázta idegenben a címvédő Paris Saint-Germaint és Luis Diaz duplájával a 32. percben már 2-0-ra vezetett. Aztán a kolumbiai támadó az első játékrész hosszabbításában felelőtlenül próbálta szerelni Achraf Hakimit – a hazaiak marokkói védője meg is sérült -, a VAR-vizsgálat után pedig a játékvezető kiállította a Bayern légiósát. A házigazda tehát a teljes második félidőt emberelőnyben futballozta végig, de csak a portugál Joao Neves 74. percben szerzett góljával volt eredményes, így a forduló előtt két százszázalékos csapat összecsapása után a bajorok örülhettek.

Csaknem hasonló eset történt Londonban, ahol a házigazda Tottenham Hotspur 2-0-ra vezetett a második félidő elején, de az első gólt szerző Brennan Johnson 57. percben elkövetett szabálytalansága, illetve a videóellenőrzés után a walesi támadó piros lapot kapott. Csakhogy a dán Köbenhavn képtelen volt élni a lehetőséggel, emberelőnyben további két gólt kapott, az angolok pedig Richarlison 92. percben elrontott büntetőjét is elbírták.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A döntőt Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Nyitókép: ANDREW POWELL

MTI